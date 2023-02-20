ВВП России снизится на 2,1 процента в 2022 году

По данным Росстата, ВВП РФ на 2022 год снизился на 2,1% в первоначальной оценке. В текущих ценах объем ВВП РФ в 2022 году составил 151 455,6 миллиона рублей.

Относительный индекс физического объема ВВП к 2021 году составил 97,9%. Согласно документу, индекс-дефлятор ВВП на 2022 год составил 114,3% по отношению к ценам 2021 года. Оценки статистического ведомства оказались лучше, чем у Минэкономразвития. В сентябре министерство прогнозировало снижение экономики на 2,9%. А Банк РФ прогнозировал снижение на 2,5 процента.

Росстат в комментарии отметил, что снижение ВВП вызвано уменьшением индекса физического объема добавленной стоимости в следующих сферах: водоснабжение, водоотведение, организация и сбор сточных вод, деятельность по ликвидации загрязнений, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение. В комментарии говорится, что “В то же время некоторые отрасли показали рост индекса физического объема добавленной стоимости: сельское хозяйство; лесное хозяйство; охота, рыболовство и рыбоводство; строительство, гостиницы и рестораны; государственное управление; информация и связь; добыча полезных ископаемых”.

В прошлом году российская экономика подверглась беспрецедентным западным санкциям. Поначалу российские финансовые власти предвидели “тяжелую” ситуацию. Например, в апреле Центральный банк прогнозировал падение экономической активности на 8-10% по итогам года. Министерство экономического развития прогнозировало снижение на 7,8%. Фактическое снижение экономической активности оказалось ниже, чем ожидали чиновники. Многие прогнозы на будущее были пересмотрены осенью.

Согласно текущим прогнозам Минэкономразвития на 2023 год ожидается, что российский ВВП продолжит снижаться и составит 0,8%. Максим Решетников, министр экономического развития, заявил, что текущие прогнозы по динамике российской экономики на этот год оптимистичны как никогда. Скорее всего, в апреле министерство представит обновленные данные макропрогноза как на текущий, так и на следующий год.