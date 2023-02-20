Видео: Байден в Киеве: главное
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Вплоть до 20 февраля официальные лица США опровергали подготовку визита президента Джо Байдена в Киев, мол, слишком рискованно. Однако в понедельник этот визит все-таки состоялся. Он был краткосрочным и довольно эмоциональным, а цели Белого дома более-менее понятны: ВСУ готовят к контрнаступлению, а американцы сделали на него важную ставку.
Теги:
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Украина
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спецоперация
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Владимир Зеленский
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ВСУ
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СВО
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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