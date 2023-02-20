 

Видео: Байден в Киеве: главное

20.02.2023, 19:15, Новости дня
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Вплоть до 20 февраля официальные лица США опровергали подготовку визита президента Джо Байдена в Киев, мол, слишком рискованно. Однако в понедельник этот визит все-таки состоялся. Он был краткосрочным и довольно эмоциональным, а цели Белого дома более-менее понятны: ВСУ готовят к контрнаступлению, а американцы сделали на него важную ставку.

Теги: 

США
,
Украина
,
спецоперация
,
Джо Байден
,
Россия и Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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ВСУ
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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