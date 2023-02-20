 

Жительница Казани привязала к машине тибетских мастифов, чтобы не отдавать ее судебным приставам

20.02.2023, 19:15, Новости дня
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В Казани женщина с долгами в 1,9 млн рублей привязала к колесам машины двух огромных тибетских мастифов, чтобы приставы не забрали автомобиль, сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по Татарстану.

Там отметили, что когда судебные приставы пришли арестовать автомобиль Skoda Yeti за неуплату многочисленных долгов, должница привязала к колесам двух тибетских мастифов. В качестве подмоги пришлось звать сотрудников полиции, после чего должница все же отвязала собак и увела их в дом, пишет «Фонтанка».

Женщина купила в кредит автомобиль Skoda Yeti, а свои обязательства перед банком не выполняла. Кроме того, на нее возбудили еще пять исполнительных производств. Общая сумма долга перед кредитными организациями составила 1,9 млн рублей.

Из-за того, что женщина не погасила долги добровольно в установленный срок, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере почти 140 тыс. рублей. Иномарку арестовали и изъяли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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