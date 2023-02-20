Директор Музея Победы Школьник рассказал о целях передвижного фестиваля кино о Донбассе

Рассказывать правду о текущих событиях – обязанность всех творческих людей страны. Фильмы, представленные на нашем мероприятии, пытаются донести до граждан РФ простую истину: победа неминуема, и она будет за нами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал директор Музея Победы Александр Школьник. Ранее в Москве прошло открытие передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

«Мероприятия подобного рода – это ответ на запрос общества, которое ищет чистый и искренний взгляд на события в Донбассе. Благодаря нашему фестивалю люди получили возможность узнать правду о том, как самоотверженно и отважно сражаются наши бойцы», – рассказывает директор Музея Победы Александр Школьник.

«Мы постарались показать, как страна в едином порыве помогает всем, кто связан с этими трагичными событиями. Противник ведет геноцид русского населения, и в такой сложный период доносить правду о происходящем – наша обязанность», – подчеркивает собеседник.

«Мы также отправляем четкий сигнал противникам России: все их преступления фиксируются. Они запечатлеются на кинопленке талантливыми документалистами, которые, подобно нашим дедам в период Великой Отечественной, создают хронику конфликта. Их усилия станут хорошей доказательной базой после того, как мы одержим победу», – акцентирует эксперт.

«Суд над неонацистами обязательно пройдет. Мы внесем свою лепту в то, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным. Это делает наш фестиваль по-настоящему особенным: мы выражаем коллективный порыв людей из разных сфер творчества, направленный на то, чтобы у граждан по всей стране возникло чувство неминуемости нашей победы», – резюмирует Школьник.

Напомним, с 20 по 25 февраля 2023 года в Москве проходит Первый Общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству», информирует сайт Музея Победы. На мероприятии будут представлены лучшие работы документального кинематографа, в том числе фильмы и хроники военкоров, созданные за последние девять лет о событиях в Новороссии.

Идею организации такого мероприятия на встрече с матерями участников СВО в ноябре прошлого года поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Тогда ее озвучила руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Олеся Шигина. Цель проекта – выявление новых имен, популяризация российского кино, в том числе документального, показ хроники жизни и борьбы жителей Донбасса, солдат и ополченцев, поднявшихся на защиту Родины.

Ранее президент РФ отметил важность сохранения исторической памяти. Он также обозначил задачу «сохранения России» как наиболее важную из всех ныне существующих.

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