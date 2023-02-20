Мнение: Кто покрывает подрыв СП-2, «ЕС – армия Украины» и способы спастись от украинской мобилизации

1. Как показали недавние разоблачения, ответственность за террористический подрыв «Северных потоков» лежит не только на США, но и на Норвегии. Однако другие скандинавские страны тоже причастны – они сознательно покрывают преступников (ссылка):



…этот самый перенос на три месяца привёл к тому, что из восьми установленных бомб были приведены в действие только шесть, поскольку взрывные устройства слишком долго пролежали под водой.<…>

Напомню, что спецслужбы Швеции и Дании, как только стало возможно, начали проведение расследования. Впоследствии на сайте шведского ведомства было опубликовано заявление, что в результате расследования было установлено, что в районе утечек газа из труб произошли взрывы.

Наверняка спецслужбами подробно была обследована и четвёртая нитка газопровода, которая не была повреждена. И спецслужбы Дании и Швеции не могли не обнаружить взрывное устройство, если оно было установлено, так как забрать его американцы вряд ли могли, хотя всё может быть.

Однако следы их пребывания в месте установки этих объёмных взрывных устройств в любом случае должны были быть обнаружены и опубликованы фотографии, но ничего этого нет и в помине.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что представители “Газпрома” не допускались к месту аварии умышленно, а в это время под прикрытием спецслужб Швеции и Дании не сработавшее взрывное устройство было изъято. А чтобы наши следователи не обнаружили даже следов его пребывания их по-прежнему не допускают к месту диверсии.

А это значит, что европейцы, включая и Олафа Шольца, прекрасно осведомлены обо всех обстоятельствах произошедшего акта международного терроризма, они приняли его как должное, и Байден напрасно опасался того, что они могут пойти против воли США.

Это закат европейской райской жизни, друзья!

Полное отсутствие суверенитета и национальных интересов у этих стран рано или поздно приведёт к значительному снижению уровня жизни у европейцев, потому что интересы европейских стран ныне подчинены национальным интересам США, которые теперь поняли, что опасаться им нечего и некого.

Добавлю от себя, что у Норвегии есть масса буровых платформ в Северном море. Несчастные случаи иногда бывают, так что, полагаю, никто не удивится, если парочка этих платформ внезапно пойдёт на дно.

2. Очередное весьма откровенное высказывание дона Борреля (ссылка):



Европейский союз (ЕС) — армия Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике. «Мы армия Украины, поскольку эта война — вызов нашей безопасности», — сказал он.

Тревожный знак для Европы. Похоже, одной только Польши мало на роль следующей Украины, когда первая закончится. Кто там пойдёт дальше? Чехия? Или всё же Сербия, которая последовательно стремится «на европейский путь», и которую европейцам будет совершенно не жалко?

3. На Украину вернулись романтические времена бравого солдата Швейка. Объявление в Одессе: «Приведу вас в негодность, чтобы никакой военкомат не трогал вас. За вознаграждение ломаю руки, ноги, нос, челюсть, ставлю красивые качественные фонари, радиус весь город, есть услуга выезда на дом. Пишите, звоните, договоримся» (ссылка).

Тем временем в Германии прибывших на обучение украинцев встречает вот такая памятка:

Перевод: «Уважаемые стажеры из Украины! В Германии за демонстрацию свастики или других символов, связанных с фашизмом (например, знаки СС), можно получить приговор до 3-х лет лишения свободы или крупный штраф».

Мне кажется, звучит как план. Рисуешь огромный свастон на местной ратуше, зигуешь, кричишь экстремистские лозунги, как будто ты во Львове, а не в Дюссельдорфе. Тебя ловят, судят, дают три года тюрьмы. Три года сидишь в тёплой и уютной немецкой тюрьме, вкусно питаешься, играешь в Плейстейшн — вместо того, чтобы лежать под высоким небом Артёмовска после попадания в твой окоп снаряда российской артиллерии.