Мнение: Письмо: “Нужно общаться с ровесниками или старше”

Здесь разница в возрасте не такая большая, но ее хватает, чтобы женщина, с одной стороны, брала бы на себя руководство, а с другой стороны, была недовольна тем, что все приходится тащить на себе.

Это главный побочный эффект мезальянса, если женщина старше мужчины. Когда старше мужчина, проблемы тоже есть, но их поменьше.

А здесь женщина то берется за воспитание мужчины на правах старшей, то негодует, что ей приходится “бегать за мальчишкой”.

Относиться к нему как к ровеснику не получается, а роль старшей подруги превращается в роль лошади-в-короне.

Только один сценарий устраивает таких женщин: если она мягко доминирует, а он ее обожает и смотрит в рот.

Увы, те, кто на такой сценарий рассчитывают, всегда получают противоположное. (Почему?)

ms_demure

Здравствуйте, Эволюция!

Хочу рассказать свою историю про общение с разницей в возрасте – всего 7 лет, но учитывая что ему 26, а мне 33, разница, пожалуй, существенная.

В приложении знакомств я ставила фильтр от 28 до 45 лет, но когда подходящие профили заканчиваются, отображаются анкеты +/- 2 года, так “пара” и совпала.

У меня хорошее образование, знаю несколько иностранных языков, не раз была в Европе и Азии, сейчас работаю удаленно репетитором, получаю немного, но учитывая что у меня есть жилье от родителей – на скромную жизнь хватает, не бедствую, долгов нет. Замужем не была, детей нет. Был долгий период суставных болезней, операций, восстановления после них, затянувшийся на 5 лет. Сейчас чувствую себя лучше, занимаюсь оздоровительными тренировками, выгляжу неплохо – вот мой инстаграм – (….)

И. 26, очень симпатичный уравновешенный молодой человек, программист, вечера проводит в основном за играми и общением с друзьями онлайн, за границей раньше не был, серьезные отношения были одни. Перед встречей мы переписывались около недели, это было очень приятное общение – не общими фразами “про погоду”, а большими параграфами за жизнь. Во время первой встречи долго гуляли и болтали обо всем, в конце встречи он сказал, что “мы же не просто так тут встретились, ищешь ли ты отношений, зачем и каких”. Я сказала, что да, настроена на серьезные отношения, спросила что он ищет. Ответил, что также настроен на серьезные отношения, и считает, что отношения нужны, потому что два человека могут дополнять друг друга и вместе добиться большего.

(Герой сформулировал, что отношения ему нужны для того, чтобы женщина помогала ему добиваться успеха, сам он, в свою очередь, готов помогать ей, но не в ущерб своим планам. Автору же нужно замуж и детей, часики уже тикают. То есть разница у них не большая, до 5 лет разница – это ровесники, здесь чуть больше, но в силу разного возраста и пола часики тикают только у автора, причем тикают громко, а у героя – тишина)

После встречи пригласил на чудесное свидание – просмотр кино вдвоем в фотостудии, продолжили общаться и начали встречаться.

Провстречались мы три недели, а потом он вынужден был уехать в Казахстан с другом. Продолжали общаться онлайн, в романтическо-дружеском ключе, без страстей и надрыва.

(Здесь автору хорошо бы отрефлексировать, что парень намного прохладней, чем ей хотелось бы. Но он изначально такой – онегин, для которого, что есть девушка, что нет девушки – разница не велика. Шанс на брак с таким – только если ему будет с женщиной комфортней, чем без нее, если он привяжется к ней. Автор же настроена на бурный роман и быстрое, эмоциональное сближение. Если бы она отрефлексировала свои намерения, а не обесценивала “страсть и надрыв”, она могла бы либо осознанно отказаться от отношений с этим симпатичным, но не подходящим ей парнем, либо осознанно же согласиться на иной формат отношений, спокойный, комфортный, предполагающий деликатное сближение. Но автор выберет путь Штурмана, она будет дудеть в свою дуду, навязывать свой формат, а упирающийся товарный вагончик то тащить паровозом, то толкать под откос)

Потом он осторожно упомянул, что его друг предлагает поехать пожить куда-нибудь в тропики, например, в Таиланд. Я сама востоковед, знаю тайский язык, жила в Таиланде. Моя подруга как раз собиралась переезжать в Таиланд, звала меня составить ей компанию. Я предложила И. встретиться в Таиланде, я давно там не была, заодно и подруге помогу. Он сказал, что у него как раз была такая мысль. Взяли билеты заранее, и забронировали отель на первые несколько дней, два номера для него с другом и меня с подругой. Дальше план был найти домик и пожить месяц-два всем вместе.

(Суть предложения парня: объединиться компания и попробовать общаться, дать шанс отношениям. Автор вроде и соглашается на этот формат, но в голове у нее совсем другое: серьезные близкие отношения невесты и жениха)

Мы продолжили повседневно-дружески общаться, И. упомянул что его друг нашел им “гида” по Казахстану в тиндер, что она показывала им местные достопримечательности. В общем нормальная ситуация, но в один день у меня было дурное настроение, я загрузила тиндер (я не удаляла, а скрыла свой аккаунт), и увидела, что И. поменял описание и фото. Я спросила его, сидит ли он в тиндер. Он сказал, что просто смотрит, потому что его друг там постоянно сидит и сказал ему, что нужно заценить “местный горячий тиндер, не как у нас в городе N”, и вот он только смотрит, и если я хочу он может удалить. И что я “могу не переживать 😌”. От этого сообщения и дебильного смайлика я выбесилась, сказала, что мне такое не нравится и это некрасиво. Он прислал скрин, что удалил приложение. Но мне стало так паршиво, что я еду за тридевять земель с ним встретиться, а он вот так себя ведет и такие снисходительные сообщения мне присылает, и предполагается, что я приеду и буду типа его девушка и с ним спать.

(Ну вот, автор бесится как невеста на тиндер жениха. Герой вынужден оправдываться, что не хочет откалываться от друга, он и правда зависит от этого друга на чужбине. А автор уже забыла, что она едет не ради героя, а к подруге, что они не жених и невеста, а пара в начале общения и их план – пожить вчетвером, с подругой и другом, потусить вместе и посмотреть, как все будет развиваться между ними. Она совсем не обязана с ним спать, более того, не факт, что ему это нужно больше, чем ей)

Решила принять превентивные меры и предложить стать друзьями. Он написал, что действительно тяжело общаться удаленно, ему очень сложно пойти на такое решение, но возможно действительно будет правильным перевести наше общение в дружбу. На следующий день я накрутила себя еще больше, в духе и зачем я буду бесплатным гидом-переводчиком этим пацанам в Таиланде, а они еще наверно в тиндер там сидеть будут. И написала ему, что на самом деле я с бывшими молодыми людьми как друзья не общаюсь (это правда), и с ним тоже не хочу.

(Предложение дружбы было щипцами, поэтому ее забомбило еще больше, когда он согласился. Теперь она ему предлагает вообще не общаться, и это снова щипцы и скалка)

Он написал что-то в духе “но мы же можем просто хорошо общаться как люди”, я сказала мне неинтересно, попросила забронировать его для себя другой отель (не там где буду я и подруга), прислала деньги на отель, он отправил обратно. Месяц не общались.

(Он как предлагал ей попробовать, так и предлагает, свои решения все время меняет только она. Он согласен и как пара попробовать общаться, и как друзья, и как приятели, справедливо полагая, что если возникнет влечение и влюбленность, всегда можно поменять формат на романтический. Но автору нужны гарантии, ей нужно все или ничего)

Прилетели с подругой в Таиланд, на следующий день пишет “как ты?”. У меня уже было хорошее настроение, ответила ему, что хорошо, долетели, отдыхаем. Он оказывается ничего не поменял и поселился в том же отеле. Сказал, что хочет встретиться со мной. Пригласила его в красивое кафе на берегу моря, потом пошли в клуб, танцевали, целовались, я пьяненькая сказала, что не нужен он мне как друг, он сказал конечно мы не друзья. Тут выяснилось, что они забронировали билет и отель в другом районе страны(остров), и завтра ему улетать.

Он предложил мне прилететь к нему когда удобно, но я обещала помочь устроиться подруге, поэтому сразу я полететь не могла, стала смотреть билеты, горячий сезон, их мало, дорогие. Решила забронировать билеты на последние четыре дня моего пребывания в стране, он говорит “да, я очень жду”, я ищу, бронирую, а потом опять думаю, какого черта я все это делаю, бегаю за пацаном. Решила все отменить нафиг, провести время с подругой. Написала И., что чувствую себя хреново, что опять я иду ему “навстречу”, а ему как будто это и не надо. И что если не надо, пусть мне даст знать, я здесь с подругой прекрасно время проведу и с другими людьми познакомлюсь. Он написал, что его тоже по этому поводу гложет неприятное чувство, он первый раз заграницей, он растерян, но они с другом найдут постоянное жилье на острове и он прилетит ко мне.

(Автор не только подсчитывает вложения и траты, но и привлекает к подсчетам героя. Она ему объявляет, что готова тратиться на билет только если ему это “очень надо”, то есть требует от него гарантий и чувств, и серьезных намерений. Когда вы так делаете, вы не получаете никаких гарантий, только СЗ свою снижаете щипцами)

Ладно, я чувствую, что драмы и надрыва слишком много, но посмотрим что будет. Все-таки в Таиланде я выгляжу в лучшем свете – могу многое показать, свободно общаюсь с местными и иностранцами, все удивляются и хвалят мой язык и знания. Как раз те навыки, которых у него нет, и они могли бы быть полезны. Помогла им найти жилье, и он прилетел ко мне. Поселились вместе в отеле, он работал, вечером показывала интересные места, в выходные ездили на море. Параллельно помогала подруге, познакомила И. с ней – она очень милая и интеллигентная, хорошо пообщались. Опять же без страсти, я видела, что иногда он подуставал, старалась быть деликатной и комфортной – типа предложить выйти когда он звонит маме, сходить купить еды на завтрак и другие мелочи.

(Автор почему-то думала, что помогала герою, но что за помощь, если он жил в отеле ради нее, оставив друга, с которым планирует жить в Тайланде. И то, что она старалась быть комфортной, она тоже относит к вложениям, хотя это закон общежития, надо всегда думать о тех, с кем вы живете и не теснить их)

Пришел день, когда мы летим к нему на остров. Приехали в дом, он сразу садится за работу, я сижу кукую. Потом заходит его друг, говорит мне “вы не рассорились еще что ли?”, спрашивает И., возбудили ли его паттайские трансы на Х-шоу (я с И. забавы ради ходили поглазеть), И. что-то мямлит, друга не осаживает. В доме у него не было полотенца, И. говорит другу, поехали в магазин, меня даже не спрашивает, нормально ли мне остаться в доме (дом у черта на куличках, оттуда никуда не выйти без байка, такси нет). И. выбегает с другом из дома, как будто там не я, а огонь или баба яга какая. Разница, как я вела себя с ним “на своей территории” и он тут – как день и ночь. Он приехал, сует мне полотенце, я говорю “ну ох”еть”. Друг его тут же в комнате (а у него есть отдельный дом). Я говорю я пошла в душ, выйду в полотенце, чтобы друга через десять минут тут не было. Выхожу спрашиваю И. что такое, он мнется, говорит, что ничего же не произошло, он просто соскучился по другу и поехал покупать полотенце.

(Герой мнется не потому, что видит свою вину, а потому что он вежливый. А автор ведет себя как баба-яга или конь-огонь. Ей все равно, что герой долго не видел друга, она уверена, что отношения с ней стоят намного дороже и требует приоритета для себя, а на счет друга распоряжается “чтобы его тут не было”. С такой злой и амбициозной бабой никому не захочется не то что жениться, а даже изредка общаться. Обратите внимание, друзья. Чем показывать себя вот такой вот истеричкой, скандалисткой и вызывать к себе отвращение, лучше тихо отказаться от отношений и сохранить свою фигуру красивой)

Я говорю ну нет, что происходит, почему ты меня так бросил, почему они с другом себя так вели в моем присутствии? Что вообще происходит в наших отношениях, я себя “у себя дома” совсем по-другому вела. Он говорит, что он не знает что происходит, что-то не то, он не уверен. Я говорю ну отлично, ложусь, он ушел играть с друзьями онлайн на много часов. Утром забронировала отель, уехала. И. провожал до такси, ревел, говорит “ты такая хорошая и сильная”. Я тоже пустила слезу, говорю “ну так получилось, я не о чем не жалею”. Он говорит – “я тоже” :DDD

К счастью, мне написал парень-британец, подписчик в инстаграм, оказалось что он тоже на острове и попросил меня его потренировать – так что удалось чуть-чуть отвлечься эти четыре дня, с ним тренировались, общались, запостила тренировку в инстаграм, И. наверное видел.

В последний день просит меня встретиться, я уже опять в нормальном настроении, думаю ну посмотрю, что И. скажет. Опять ревет, говорит что это время со мной пожалуй самое удивительное и лучшее время в его жизни, но он не уверен в себе, что его образ жизни с вечерами за играми с друзьями мне подойдет. Я сказал, что это странно и что это все можно было обсудить и спросить меня, он говорит, что привык все держать в себе. Жмет руку, хочет обниматься. Я думаю фиг я тебя буду утешать. Попрощались.

(Он вообще-то ее хотел утешить. Ему жаль, что она так обиделась, но он уже понял, что она слишком требовательна, слишком капризна, слишком ревнива, и захочет его сожрать в отношениях. А он хотел бы деликатно и неторопливо сближаться, так, чтобы обоим было комфортно и полезно. Он же с самого начала ей об этом говорил)

Прилетела домой, был мой ДР, он прислал букет. Я опять в дурном настроении, пишу “неприятны мне твои цветы, утешительный блин приз” (вот это я совсем зря), он на эти щипцы говорит я хочу с тобой общаться, через месяц-два хочу возвращаться домой и продолжим отношения.

(На дистанции СЗ ее подросла, он стал думать, что может быть все еще может получиться. Но ей блин утешительных призов не надо, ей надо все или ничего. Она бой-баба)

Ладно, опять начали общаться мило, романтически-по-дружески. Созванивались раз в неделю смотреть вместе кино, каждый день не по разу списывались. Вплоть до очередного моего приступа плохого настроения (рапунцелевское видать), а он пишет мне жалуется, что к другу приехала мама, и друг его оставил одного. Это он мне на это жалуется, когда меня, также приехавшую издалека к нему, преспокойненько оставил)))

(Герой очень привязан к другу, он интроверт, а такие очень ценят друзей, зависят от них, тем более в чужой стране. Но автора от упоминания другой привязанности героя опять начинает бомбить)

Потом они забронировали экскурсию на райские острова, на которых я не была (я вообще до этого не была в том районе), отменили ради этого работу – опять же, когда я там была, он ничего этого не собирался делать. Шлет мне фотки, хвастается, как он офигенно дайвил, и какая-то женщина на лодке им восхищалась. Я пишу у меня не очень настроение, не могу разделить твою радость.

(Автора бесит, что она – не райские острова, что ради нее не отменили работу. Она настолько откровенно заявляет, что хочет быть главной и единственной в жизни парня, что пугает его как баба-яга, которая хочет съесть Ивашечку)

Он говорит “не не грусти”, продолжает слать видосы как он с яхты прыгает. Я пишу “я хотела бы там побывать” – он мне палец вверх. Я не сдержалась, говорю слушай, кажется, мы вообще на разной волне и в разных периодах жизни. Он говорит, да что же такое, я стараюсь придумывать и делиться с тобой милыми моментами своей жизни, это сложно поддерживать отношения на расстоянии для меня, но я стараюсь и не понимаю, что не то. Я думаю ну не понимаешь, объясню, накатала на страницу, что не так, что я очень много инициативы ради отношений проявляла, что я хочу в своей жизни близкого человека, чтобы заботиться о нем и его чувствах, и получать то же в ответ, и что не в расстоянии дело, а в бережном отношении, и что видимо, мы в разных периодах жизни, что видимо, для него в этот период жизни отношения – не приоритет. Он мне на эту простыню пишет “Сейчас мне действительно сложно поддерживать отношения на расстоянии”. Я говорю – “хорошо”. И с тех пор не общались.

(Она хочет бережного отношения к себе, но что такое бережное отношение к другому она не знает. Давайте разберем, почему автору кажется, что она относится к герою намного более бережно, чем он к ней, а на самом деле бережней относится он, не выносит ей мозг, не обвиняет ни в чем, не требует вложений)

Мне кажется, что в общем история не ужасная, не надо было мне столько шагов делать, особенно учитывая мой старший возраст. Правда другой период жизни у парня, не про отношения. Билет к нему на остров не надо было бронировать, и к себе звать тоже.

Нужно общаться с ровесниками или старше, но последние четыре истории, похожие на отношения, и с ровесниками у меня длились по два месяца, расходились не по моей инициативе, кроме одного раза. В этой истории я думаю, что расставание произошло тоже не по моей инициативе. Может быть, вы мне подскажите, что поменять в настройках, что я делаю не так.

(Друзья, давайте обсудим, что автору поменять в настройках?)