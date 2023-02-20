 

Уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией – в Германии есть проблемы с расизмом

20.02.2023, 18:05, Разное
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Немецкое общество имеет проблемы с расизмом, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление уполномоченной правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией Ферды Атаман. По её словам, связанные с мигрантами происшествия создают среди немцев общее предубеждение против всех этнических меньшинств.


AP

Уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман подвергла критике немецкое отношение к пострадавшим от расизма, пишет Frankfurter Allgemeine. «В Германии есть проблема расизма — помимо прочего, это проявляется в том, как некоторые немецкие политики пренебрежительно говорят о мусульманской молодёжи, называя её представителей «маленькими пашами», — приводит издание слова Атаман.

По словам Атаман, многие в Германии отмахиваются от проблемы дискриминации этнических меньшинств, считая её надуманной и незначительной. Вместе с тем, после связанных с мигрантами происшествий в минувшее Рождество в немецком обществе возникает предубеждение против всех людей мигрантского происхождения, сказала Атаман.

Уполномоченная также заявила, что немецкие власти должны более последовательно и активно бороться с проявлениями расизма. Атаман напомнила, что правительство ФРГ лишь раз приняло конкретное решение против правого экстремизма и расизма после массового убийства в городе Ханау.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что массовое убийство в городе Ханау произошло 19 февраля 2020 года. Житель Ханау Тобиас Р. убил девятерых людей мигрантского происхождения и собственную мать, после чего покончил с собой. Следствие постановило, что преступник действовал в одиночку, не имея никаких помощников и сообщников. 


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