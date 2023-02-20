Новый директор «Манежа» Анна Ялова оказалась соседкой дочери Беглова

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский 16 февраля назначил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Как выяснилось, она является родственницей экс-президента Украины Петра Порошенко, которого называют ключевым спонсором и покровителем неонацистской группировки «Правый сектор»* (признана экстремистской и запрещена в России).

Эксперты и общественники Северной столицы не первый день говорят о родственных связях Яловой и Порошенко, однако администрация губернатора Александра Беглова так и не отреагировала на ситуацию. Журналистам тем временем стало известно, что девушка может быть близко знакома с семьей градоначальника, что и объясняет, почему ее родственные связи остались «не замечены» петербургскими чиновниками.

В Единой информационной системе в сфере закупок обнаружились данные о единственном госконтракте, который заключен с Яловой, как с индивидуальным предпринимателем. В документе указан адрес девушки, а именно — Парадная улица, дом 3, корпус 2.

В том же элитном ЖК проживают две дочери Александра Беглова – Юлия Белова и Ольга Кудряшова, что ранее выяснили в издании «Хроники.Media». На них записаны сразу три квартиры, рыночная стоимость которых превышает 100 миллионов рублей каждая. Причем расположены в том же доме и даже корпусе, что и указанная Яловой квартира.

Интересно, что все три квартиры приобретались многочисленными братьями и сестрами Александра Беглова, которые купить их самостоятельно не смогли бы из-за скромных доходов. После их смерти квартиры наследовал губернатор, и сразу по дарственной передавал дочерям. Причем сделки оформлялись Юлией Беловой, имеющей статус нотариуса. Оказалось, что она же оформляет сделки с недвижимостью для любовницы Беглова и его внебрачной дочери.

Учитывая все обстоятельства, можно предположить, что Анна Ялова тесно знакома с семей Беглова. Поэтому неудивительно, почему, несмотря на негативные родственные связи, она добилась такого высокого поста, а в Смольном предпочли закрыть на это глаза. Вероятно, теперь повлиять на данную ситуацию сможет только влияние федерального центра, предположили в СМИ.