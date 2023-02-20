 

Андрюша вернулся! Малахов попер Цискаридзе с Первого канала

20.02.2023, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие телезрители сильно удивились, когда, включив “Сегодня вечером” на Первом канале, обнаружили там Андрея Малахова, а не Николая Цискаридзе. Артист балета вел программу с мая 2022 года, сменив на своем посту сбежавшего из России иноагента Максима Галкина*. А юморист, в свою очередь, должен был стать будто бы новым Малаховым, взамен уволившегося после конфликта Андрея.

Решение об увольнении Андрей Малахов принял еще в далеком 2017 после того, как у него возникли разногласия с одним из новых продюсеров шоу. Коллега жаждала больше политической повестки, в то время как шоумен хотел уделять максимум эфирного времени социальной тематике.

Но, судя по появлению в эфире одного из старых выпусков шоу, записанного еще с участием Андрея Малахова, конфликт исчерпан. И, уверены многие, изменения в эфирной сетке были сделаны с целью прощупать почву, чтобы понять реакцию аудитории.

К слову, многие поклонники Малахова были рады его возвращению, пусть
Малахов попер Цискаридзе с Первого канала

всего на один лишь день. Возможно, руководство канала прислушается к мнению общественности и заменит им Николая Цискаридзе, работой которого многие зрители недовольны.

Так что, быть может, совсем скоро получится сказать о том, что Андрюша вернулся в родные стены Первого канала. И теперь каждый выпуск “Сегодня вечером” будет заканчиваться знакомой уже фразой: “С вами был я, Андрей Малахов, берегите себя и своих близких!”

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Мнение: Новые Гвардейцы

28.05.21 / Скандалы: Признание не удержало от взятки

22.03.22 / Мнение: По блокировкам соцсетей

27.09.22 / Используем регенерирующее масло для волос, а эффекта не заметно: ошибки, которые обнуляют все усилия

01.02.23 / Ретиноиды омолаживают: можно ли применять крем с ретинолом в области вокруг глаз

13.12.21 / В России одобрили выдачу QR кодов всем людям с антителами к коронавирусу

12.03.21 / Скандалы: «Трасса» на двоих

22.01.22 / Кэрри Брэдшоу и Бет Хармон: самые модные персонажи сериалов «Сплетница», «Королевский гамбит» и не только

10.08.20 / Россиян, вернувшихся из-за границы, обяжут сдавать тест на 5G-излучение

15.07.22 / Мнение: Внесудебная блокировка СМИ за фейки об СВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика