Хватит сплетен! Жена отказавшегося от своей фамилии Преснякова предъявила животик

Осенью Никита Пресняков покинул Россию и обосновался в Соединенных Штатах, где, кстати, живет и его мать Кристина Орбакайте. Позже в Америку прилетела и 25-летняя жена музыканта Алена Краснова. Девушка стала активнее вести свой блог в популярной социальной сети. Она показывает подписчикам свою роскошную жизнь за океаном.

Например, недавно Алена, опубликовав очередное видео, продемонстрировала необычный образ. Свой взор публика обратила на обнаженный животик жены Преснякова. Предъявив эту часть тела подписчикам, Краснова вольно-невольно поставила точку в вопросе о ее беременности.

Судя по фигуре, возлюбленная Никиты не находится в интересном положении. В последнее время поклонники пристально рассматривали публикации Алены и искали признаки возможной беременности, однако так и не нашли. Поэтому слухи так и остаются слухами, домыслами.

Напомним, ранее 31-летний Никита Пресняков, переехав в США, отказался от своей фамилии. Он взял псевдоним Nick Pres. Сейчас внук Аллы Пугачевой занимается съемками клипов для других артистов. Это дело ему очень нравится, в чем сам неоднократно признавался.