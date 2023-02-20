 

Медиа: Не менее 28 юридических лиц могут быть включены в новые санкции ЕС против России

20.02.2023, 17:55, Разное
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Интернет-портал Euobserver предполагает, что новый санкционный список ЕС против РФ может включать не более 28 юридических лиц. Ссылаясь на проект списка санкций ЕС, датированный 14 февраля.

Портал заявил, что “новый черный список” добавил еще 28 юридических лиц в список ЕС по замораживанию активов/запрету на работу. В их число вошли “Тинькофф Банк” и Росбанк, “Тинькофф Банк” и две страховые компании “Ингосстрах”, а также “Тинькофф Банк” и “Тинькофф Банк”. По данным интернет-портала, санкции также могут быть введены ЕС против нескольких производителей оружия и Общероссийского народного фронта. С февраля 2013 года ЕС одобрил 9 пакетов санкций в отношении России. Они включают торговые и финансовые ограничения, а также индивидуальные. В настоящее время санкции ЕС в отношении РФ распространяются на 1 386 человек и 171 организацию.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, которое было введено против РФ Западом несколько лет назад и только усиливается. Москва отметила, что Запад недостаточно смел, чтобы признать провал РФ под санкциями. Запад неоднократно заявлял, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России. Однако санкции наносят серьезный удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей еще более несчастными.


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