Российская игра “Атомное сердце” получила признание мировых критиков

В сети появилась первая рецензия на Atomic Hearts. Это показывает, что западные журналисты приняли игру очень хорошо. Metacritic, агрегатор, поставил Atomic Heart оценку 78/100 на основе 14 обзоров на момент публикации этой новости.

Наивысший балл – 9 из 10 – получила Shacknews, чуть меньше – 8/10 – получили PCGamesN, GameStar и IGN. Больше всего похвал российская игра получила за отличную графику и удачное использование игровой механики BioShock и Prey. Игра также получила звездное музыкальное сопровождение, которое написал Мик Гордон.

Примечательно, что некоторые СМИ не уделили должного внимания российскому происхождению Atomic Heart. Например, немецкий GameStar заявил, что “прощает” шутер, потому что он не навязывает коммунистические взгляды, а наоборот, показывает извращенность политической системы СССР.