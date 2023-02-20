МИД Чехии раскрыл детали десятого пакета антироссийских санкций ЕС

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил в понедельник, что десятый пакет антироссийских санкций будет содержать меры, которые могут быть использованы для пресечения их обхода. Это заявление он сделал по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

“Десятый пакет должен содержать меры по устранению дыр в антироссийских санкциях. Существует множество способов обхода санкций. Необходимо найти меры, которые страны-соседи РФ не используют для обхода санкций”, – сказал Липавский. Его выступление транслировалось по телевидению ЕС. Липавский заявил, что тема десятого санкционного пакета в понедельник не будет доминировать на переговорах в Брюсселе. Переговоры о пакете продолжаются на рабочем уровне. Послы продолжат встречи для решения отдельных вопросов. Липавский заявил, что не будет уточнять содержание пакета. Он заявил, что Чешская Республика поддерживает любые меры по оказанию помощи Украине. Это включает в себя закупку оружия совместно с другими странами.

“Давайте узнаем, что принесет эта новая идея. Украина все еще нуждается в поддержке. Нам нужно понаблюдать, как другие страны отреагируют на эту идею”, – сказал министр иностранных дел Чехии. С февраля 2012 года Европейский Союз одобрил 9 пакетов санкций в отношении России. Они включают торговые и финансовые ограничения, а также индивидуальные. В настоящее время ЕС ввел персональные санкции против РФ в отношении 1 386 человек и 171 организации. Российская Федерация неоднократно заявляла, что сможет справиться с санкционным давлением, которое было введено против РФ Западом несколько лет назад и только усиливается. Москва отметила, что Запад не настолько смел, чтобы признать несоблюдение Россией своих санкций. Запад неоднократно заявлял, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России. Однако санкции наносят серьезный ущерб мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей более несчастными.