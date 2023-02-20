 

Многодетная мать сожгла дочь на Алтае

20.02.2023, 17:53, Новости дня
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На Алтае мать сожгла собственную полуторагодовалую дочь, у нее успели изъять двух других детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Инцидент произошел в Советском районе, мать облила горючей жидкостью и подожгла собственную дочь, ей было полтора года, сообщила Казанцева, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

В семье также есть двое других детей, расправа произошла на глазах восьмилетнего сына. Детей изъяли из семьи и поместили в государственные организации.

В региональном следственном управлении СК указывали, что семья состоит на учете как неблагополучная. Возбуждено дело, мать задержали.

В 2021 году в Курской области осудили женщину, которая сожгла заживо восьмилетнего сына.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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