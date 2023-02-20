Из-под завалов после землетрясения в Турции спасли более 114 тыс. человек

Число спасенных из-под завалов после землетрясения на юго-востоке Турции людей превысило 114 тыс. человек, более 118 тыс. зданий будут снесены, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, на данный момент из-под завалов спасены 114 тыс. 834 гражданина, поисковые работы продолжаются в провинции Хатай. Он сообщил, что более 118 тыс. зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены, передает РИА «Новости».

Президент Турции отметил, что в стране решено запретить строительство новых домов высотой больше трех-четырех этажей в зоне землетрясений.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек.

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