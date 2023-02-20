МВД Польши решило ограничить движение белорусских грузовиков на границе

МВД Польши приняло решение ограничить движение белорусских грузовиков на последнем работающем для перевозки товаров пограничном переходе, сообщило ведомство на своем сайте.

Ограничение вступит в силу со вторника с 19.00 часов (21.00 мск). Как подчеркивается в сообщении, эта мера не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе, передает ТАСС.

Ранее белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше.

Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.

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