МВД Польши решило ограничить движение белорусских грузовиков на границе
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МВД Польши приняло решение ограничить движение белорусских грузовиков на последнем работающем для перевозки товаров пограничном переходе, сообщило ведомство на своем сайте.
Ограничение вступит в силу со вторника с 19.00 часов (21.00 мск). Как подчеркивается в сообщении, эта мера не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе, передает ТАСС.
Ранее белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше.
Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.
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