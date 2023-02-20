 

МВД Польши решило ограничить движение белорусских грузовиков на границе

20.02.2023, 17:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МВД Польши приняло решение ограничить движение белорусских грузовиков на последнем работающем для перевозки товаров пограничном переходе, сообщило ведомство на своем сайте.

Ограничение вступит в силу со вторника с 19.00 часов (21.00 мск). Как подчеркивается в сообщении, эта мера не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе, передает ТАСС.

Ранее белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше.

Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.22 / Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну

13.07.20 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

02.07.20 / МВД заявило об отсутствии нарушений в ходе голосования по Конституции

12.05.21 / В МИД назвали незаконными попытки Израиля изменить статус Иерусалима

10.08.21 / Суд приостановил процедуру отбора нового поставщика газа для ОПЗ – “Агро Газ Трейдинг”

12.10.20 / Знакомые рассказали о мальчике, спасшем запертую на полгода в шкафу сестру

05.12.20 / Скандал вокруг датских F-35 бросает тень на американского союзника

20.04.21 / ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд

17.05.22 / Глава Минфина Германии не исключил конфискации иностранных активов ЦБ РФ

30.12.22 / Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика