 

В НАТО разработали систему, разворачивающую российские ракеты на 360 градусов

20.02.2023, 17:33, Разное
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в распоряжении Североатлантического альянса есть системы, способные изменять направление полёта российских ракет на 360 градусов.

Работа над проектом Flipper-360 велась в строжайшем секрете с 2018 года. В результате была создана установка, которая при помощи торсионных полей слегка изменяет магнитное поле Земли вдоль маршрута следования ракеты, в результате чего её направление мгновенно меняется. Такие системы могут сыграть решающую роль в конфликтах.

– Это в корне изменит ситуацию [на поле боя], – сказал министр. – Никакая сверхзвуковая ракета не может поразить цель, если её траектория изменится на 360 градусов. Разворот не фиксируется никакими приборами, и стороннему наблюдателю кажется, что ракета летит прежним курсом, однако это не так. В ближайшее время мы намерены усовершенствовать систему таким образом, чтобы иметь возможность разворачивать не только ракеты, но и баллистические снаряды на 720, 1080 и даже 3600 градусов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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