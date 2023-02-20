 

Чего испугался Гарри? – Личное мнение

20.02.2023, 16:55, Разное
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Вот и британская пресса из последних сил размышляет — приедет ли на коронацию Гарри, и зачем ему это нужно.

Доводы «за» — быть причастными к королевской семье и писать мемуары. Да, мол, мы были на коронации и всё знаем — это можно растянуть на несколько интервью.


Фото: Соцсети

А с другой стороны, по мнению инсайдеров прессы, Гарри и Меган кое-чего боятся. Чего?

Быть освистанными толпой. Вот приедут, будут ходить в процессии, а их не примут. Это сделает больно не только Гаррику, но ещё больше Меган.

Ну, я не знаю, что за такие инсайдеры у британской прессы, но объективно — совсем начистоту, ладно? — разве Гарри и Меган не это нужно?

Члены большой семьи скривят лица. Кто-то из толпы крикнет что-то обидное миленькой Меган.

Представили? А теперь ответьте — тянет это на двухтомник воспоминаний? А на пять интервью? Да легко!

При таком раскладе, коронация — это то, что нужно Марклам. Они сделали шаг через океан к примирению, а их обидели. Думаю, целый год потом можно будет выдавать это за новость.

Так что явно неправы те, кто думает, что это испугало Гарри. Нет, ну его, может, и испугало, но точно не Меган — она умная девочка.

Стоит ехать, как думаете?

Источник: Лена Миро


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