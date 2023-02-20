Washington Post – Байден посетил Киев с неожиданным визитом

Президент США, планировавший посетить Польшу, внезапно приехал в украинскую столицу. Его визит, призванный показать солидарность Вашингтона с Киевом, произошёл на фоне ослабления поддержки ВСУ среди американцев и отсутствия перспектив мирного урегулирования конфликта в ближайшем будущем, пишет The Washington Post.



AP

Джо Байден совершил «эффектный, необъявленный» визит в Киев. Таким образом он продемонстрировал местным властям решительную американскую поддержку всего за четыре дня до годовщины начала полномасштабного российско-украинского конфликта, пишет The Washington Post.

Планы главы Белого дома посетить украинскую столицу «держались в тайне». Ранее предполагалось, что в понедельник вечером он вылетит из Вашингтона и отправится в Польшу, отмечает издание.

По мнению The Washington Post, «рискованный» приезд Байдена свидетельствует о неизменности позиции, которую занимают Соединённые Штаты. Они являются крупнейшим финансовым и военным спонсором Киева в его противостоянии с Москвой.

Байдена заметили возле Михайловского Златоверхого монастыря в сопровождении Владимира Зеленского. Украинскую столицу закрыли, автомобильное движение было остановлено, а на некоторых улицах даже ограничили движение пешеходов. Вскоре после этого в городе сработала сирена воздушной тревоги, считает издание.

Байден настаивал, что Вашингтон продолжит помогать Украине «столько, сколько потребуется». Но его слова прозвучали на фоне ослабления поддержки страны со стороны американской общественности и отсутствие перспектив мирного урегулирования конфликта в ближайшем будущем, обращает внимание The Washington Post.

Американские власти предоставили Киеву на «помощь в области безопасности» порядка $30 млрд. Кроме того, США под руководством Байдена и их союзники по НАТО постепенно расширяют арсенал поставляемых вооружений, в том числе обещают отправить украинским военным тяжёлые танки.

За последний год другие мировые лидеры приезжали в Киев, чтобы осмотреть город и встретиться с Зеленским. Однако Байден отправлял вместо себя высокопоставленных чиновников. Он воздерживался от поездки из соображений безопасности и опасений по поводу возможности конфликта между двумя крупнейшими ядерными державами, заключает The Washington Post.