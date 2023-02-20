Лукашенко разъяснил, зачем в Белоруссии создаётся народное ополчение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, зачем в стране понадобилось создание народного ополчения. Как передаёт «БЕЛТА», ополчение может быть резервом для территориальной обороны, которая подготовлена для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Белоруссии в условиях военного времени. Лукашенко также добавил, что в случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение.



AP

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 20 февраля на заседании Совета безопасности разъяснил, зачем в стране понадобилось создание народного ополчения. Как передаёт «БЕЛТА», одним из документов, вынесенных на рассмотрение, стал проект закона «О народном ополчении». Чтобы не было информационных спекуляций на данную тему, Александр Лукашенко сразу пояснил: «В нашем государстве выстроена эффективная система обороны государства. Её основа — вооружённые силы. Именно они решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите».

В то же время, обратил внимание президент, борьба с преступностью, охрана общественного порядка и общественная безопасность — сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Белоруссии в условиях военного времени созданы территориальные войска. Другие силовые органы в рамках компетенции решают также задачи по обеспечению обороны государства, отметил белорусский лидер.

«Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что ранее он поставил задачу Министерству обороны совместно с Министерством внутренних дел проработать вопрос создания народного ополчения. Проект соответствующего закона был подготовлен и вынесен на рассмотрение заседания Совета безопасности. Кроме того, как докладывали ранее президенту, была проведена апробация на практике организации народного ополчения — был создан один из его главных элементов. Этот опыт также станет темой обсуждения на заседании Совбеза, включая вопросы численности и действий народного ополчения по выполнению поставленных перед ним задач.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости создания в Белоруссии войск территориальной обороны для реагирования на возможные вызовы и угрозы.

«Потому что никто не будет защищать свой дом, как ты сам», — отмечал он во время общения с журналистами в июне 2022 года.

«Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь своё оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения — они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомёт, пистолет), чтобы могли защитить свой дом», — пояснил Александр Лукашенко.

В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава государства.

«Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны», — предположил он.

Говоря о целесообразности создания народного ополчения, президент подчеркнул: «Это не просто от балды сделано. Это всё от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, посёлок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли».

Важность создания народного ополчения подчёркивал и министр обороны Виктор Хренин: «Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся обстановке. Ответ будет адекватным, если кто-то придёт на нашу землю».

По его мнению, территориальная оборона может оказать решающее действие в вооружённом конфликте.

«Потому что армии выигрывают сражения, а народ одерживает победу в войне», — подчеркнул Виктор Хренин.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в общении с журналистами пояснял, что народное ополчение в Белоруссии будет новым видом формирований, предназначенным для защиты страны в том случае, если возникнет такая необходимость.

«Конечно же, мы укрепляем свои границы, их охрану, мы видим, насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей. Мы видим увеличение количества войск, группировок, количества учений, пролётов разведывательной авиации — и не только со стороны Запада, но и со стороны южной нашей соседки, братской нам некогда Украины, — констатировал госсекретарь. — Белоруссия не представляет никому угрозы, но мы готовы, предпринимаем все шаги для защиты наших западных и южных рубежей».