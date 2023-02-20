 

Ну и свинья! Оксана Самойлова показала нового самца после расставания с Джиганом

20.02.2023, 16:35, Разное
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Звездная семья
Оксаны Самойловой и репера Джигана отмечала очередной громкий праздник.
Младшему ребенку пары и долгожданному сыну Давиду исполнилось целых три года! Погуляли
на вечеринке все, вот только Джигана забыли пригласить.

Тема праздника
была выбрана интересная — африканская вечеринка: аниматоры в костюмах диких зверей,
сладкий торт на баобабе и маленький король, как его называют дома, Давид в
белом костюме. Сама Оксана выбрала для праздника облегающее платье с принтом в
стиле зебры.

Младшего сына
поздравили сестры, бабушки и дедушки. Оксана старалась поймать каждый момент и
каждое поздравление с такого знаменательного дня. А вот отец семейства
ограничился поздравление в социальной сети. Напомним, что на днях Джиган
оказался в психиатрической клинике. Скорее всего, ему не разрешили покинуть
стены заведения даже ради дня рождения.

После расставания
с артистом на время его лечения, Оксана Самойлова с головой ушла в праздник.
Чтобы удивить детей, она даже пригласила контактный зоопарк. А позже в сториз показала
нового самца или самочку — настоящего розового поросенка с огромным пятачком.

“Вылитый Джиган”,
— пошутили поклонники Оксаны.


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