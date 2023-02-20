Ну и свинья! Оксана Самойлова показала нового самца после расставания с Джиганом

Звездная семья

Оксаны Самойловой и репера Джигана отмечала очередной громкий праздник.

Младшему ребенку пары и долгожданному сыну Давиду исполнилось целых три года! Погуляли

на вечеринке все, вот только Джигана забыли пригласить.

Тема праздника

была выбрана интересная — африканская вечеринка: аниматоры в костюмах диких зверей,

сладкий торт на баобабе и маленький король, как его называют дома, Давид в

белом костюме. Сама Оксана выбрала для праздника облегающее платье с принтом в

стиле зебры.

Младшего сына

поздравили сестры, бабушки и дедушки. Оксана старалась поймать каждый момент и

каждое поздравление с такого знаменательного дня. А вот отец семейства

ограничился поздравление в социальной сети. Напомним, что на днях Джиган

оказался в психиатрической клинике. Скорее всего, ему не разрешили покинуть

стены заведения даже ради дня рождения.

После расставания

с артистом на время его лечения, Оксана Самойлова с головой ушла в праздник.

Чтобы удивить детей, она даже пригласила контактный зоопарк. А позже в сториз показала

нового самца или самочку — настоящего розового поросенка с огромным пятачком.

“Вылитый Джиган”,

— пошутили поклонники Оксаны.