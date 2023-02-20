 

Беспилотные автомобили подвергаются резкой критике со стороны основателя Tesla

20.02.2023, 16:32, Разное
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Мартин Эберхард, соучредитель Tesla, раскритиковал подход Илона Маска к электромобилям и автопилоту. Об этом пишет Business Insider.

Эберхард считает, что одержимость Маска технологией беспилотного вождения может быть опасной для компании. Автомобиль не следует рассматривать как платформу для программного обеспечения. Бизнесмен заявил, что это не iPhone.Он сказал, что его iPhone получает обновления системы из-за ошибок. Эберхард находит это раздражающим, однако обычно это безвредно.

Эберхард предупредил: “Но если такие ошибки появятся в программном обеспечении, которое управляет тормозами и рулевым колесом, это может привести к вашей смерти”. Он сказал, что технологию автопилота не следует рассматривать как неотъемлемый компонент электромобилей. Соучредитель Tesla заявил: “Я хотел бы видеть автомобили, которыми могут управлять люди”.


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