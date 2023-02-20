 

Белый дом: Визит Байдена в Киев планировался несколько месяцев с Пентагоном и Секретной службой

20.02.2023, 16:30, Новости дня
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Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

По его словам, визит Байдена тщательно планировался на протяжении нескольких месяцев с участием Белого дома, Пентагона, Секретной службы, комитета начальников штабов, сотрудников американской разведки и совета по национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины сообщила, что около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины.

Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.

Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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