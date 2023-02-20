Депутат парламента ФРГ Котре заявил, что Германия замалчивает вызванные конфликтом в Украине расходы

Правительство ФРГ замалчивает реальные расходы, которые несет страна из-за конфликта на Украине, сообщил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Как сообщило его бюро, парламентарий ранее направил письменный запрос в правительство Германии с целью узнать расходы по обучению украинских военных. В сообщении говорится, что в представленной кабмином информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат, передает ТАСС.

Котре отметил, что в рамках его письменного запроса он узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро. По его словам, на эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету.

«Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков», – приводятся слова депутата.

Он считает, что правительство ФРГ «пускает гражданам пыль в глаза» касательно действительных трат в связи с войной на Украине.

По данным кабмина Германии, объем оказываемой Украине помощи в 2022 году составил 2 млрд евро, в этом – 2,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Германии, несмотря на спецбюджет на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро, не удастся выполнить требование НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП ни в 2023 году, ни с 2026 года.

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