Медведев заявил о получении Байденом гарантий безопасности перед поездкой в Киев

Американский президент Джо Байден перед поездкой в украинскую столицу получил гарантии сохранности, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе поездки президент США пообещал много оружия и «поклялся в верности неонацистскому режиму до гроба», сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Запад поставляет исправно Киеву деньги и оружие, это позволяет ВПК стран НАТО зарабатывать и «тырить» оружие для продажи террористам по всему миру, указал он.

Медведев рассказал о недавней беседе с выходцами с украинских территорий. Собеседники сообщили ему о своих подсчетах населения Украины за последние 20 лет. В 2001, согласно переписи, было порядка 48,5 млн человек, в 2014 отделились Крым и Донбасс, а в 2022 году началась СВО и активная эмиграция в Европу и России.

«По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – добавил зампред Совбеза.

Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.

В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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