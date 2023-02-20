 

Перед посланием президента в Гостином дворе выступит группа «Бутырка» с песней «Запахло весной»

20.02.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перед посланием президента России Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе состоится концерт группы «Бутырка».

Музыканты планируют исполнить свои самые знаменитые песни – «Запахло весной», «Девчонка с центра» и «Не крутите глобус».

– Решение позвать именно этот ансамбль было принято после опроса депутатов и сенаторов. Выяснилось, что парламентарии считают творчество этой группы особенно актуальным в 2022 году, – рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова.

Согласно опубликованному на сайте Кремля регламенту, концерт начнётся в 11:00, за час до начала выступления президента. Федеральным каналам рекомендовано показать выступление музыканты в прямом эфире.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.22 / Радикализация и милитаризм – FP предупредил об опасностях превращения Украины в новую Сирию или Ливию

28.10.22 / Чтобы помнили: военный эксперт призвал увековечить память о бойце ЧВК «Вагнер» Мартинкяне 

22.02.22 / Бункер «Россия»

10.04.22 / Принц Чарльз поделился редким снимком принца Филиппа в день годовщины его смерти

03.06.22 / Украденное лето: Смольный не смог создать новые локации для отдыха в Петербурге летом

16.11.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября

09.02.23 / Ефремов день: традиции и приметы на 10 февраля

15.12.22 / Ультиматум Кремля: или Грайнер, или никто

01.04.22 / “С меня достаточно!”: Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры

02.12.21 / Экономисты предупредили россиян о росте цен на продукты перед Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика