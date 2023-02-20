Перед посланием президента в Гостином дворе выступит группа «Бутырка» с песней «Запахло весной»

Перед посланием президента России Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе состоится концерт группы «Бутырка».

Музыканты планируют исполнить свои самые знаменитые песни – «Запахло весной», «Девчонка с центра» и «Не крутите глобус».

– Решение позвать именно этот ансамбль было принято после опроса депутатов и сенаторов. Выяснилось, что парламентарии считают творчество этой группы особенно актуальным в 2022 году, – рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова.

Согласно опубликованному на сайте Кремля регламенту, концерт начнётся в 11:00, за час до начала выступления президента. Федеральным каналам рекомендовано показать выступление музыканты в прямом эфире.

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