Как помочь?! – Личное мнение
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Почти одновременно Стас Михайлов и Григорий Лепс пожаловались на деньги. Лепс полетел в Таиланд и сказал, что всё очень дорого:
«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня».
Фото: Соцсети
В то же самое время Стас Михайлов объяснил нам, что деньги с неба не падают.
Не шикуем, говорит Михайлов, а заходим в уши:
«Все говорят, артисты зажрались! Да что они зажрались-то?
Для того, чтобы здесь стать популярным, нужно выпустить, может, пять-шесть дисков, чтобы хотя бы зайти кому-то в уши. Если ты нужен — на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги».
Всё очень логично — пока пять-шесть дисков выпустишь, уже ни в какой Таиланд не захочешь.
И это, заметьте, говорят ведущие исполнители на эстраде. И на концерты Стаса прут, и на Григория все места заняты.
Что же делать Григорию и Стасу? Искренне хочется помочь, но не знаю как. Что посоветуете парням?
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Источник: Лена Миро
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