Как помочь?! – Личное мнение

Почти одновременно Стас Михайлов и Григорий Лепс пожаловались на деньги. Лепс полетел в Таиланд и сказал, что всё очень дорого:

«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня».



Фото: Соцсети

В то же самое время Стас Михайлов объяснил нам, что деньги с неба не падают.

Не шикуем, говорит Михайлов, а заходим в уши:

«Все говорят, артисты зажрались! Да что они зажрались-то?

Для того, чтобы здесь стать популярным, нужно выпустить, может, пять-шесть дисков, чтобы хотя бы зайти кому-то в уши. Если ты нужен — на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги».

Всё очень логично — пока пять-шесть дисков выпустишь, уже ни в какой Таиланд не захочешь.

И это, заметьте, говорят ведущие исполнители на эстраде. И на концерты Стаса прут, и на Григория все места заняты.

Что же делать Григорию и Стасу? Искренне хочется помочь, но не знаю как. Что посоветуете парням?

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