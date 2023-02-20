 

Telegraph об обогащённом до 84% уране – серьёзный шаг Тегерана на пути к обладанию ядерным оружием

20.02.2023, 15:20, Разное
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Согласно двум анонимным дипломатическим источникам, эксперты МАГАТЭ обнаружили на иранских ядерных объектах 84%-ный уран, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, этот показатель всего на 6% ниже порога, при котором можно создавать ядерное оружие.


AP

Иран сделал серьёзный шаг на пути к обладанию ядерным оружием, пишет The Daily Telegraph. Об этом стало известно после того, как анонимные дипломатические источники сообщили о том, что Тегеран обогатил уран до уровня, чуть ниже порога, подходящего для создания бомбы.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах обнаружили уран, обогащённый до 84%, что стало самым высоким уровнем, зарегистрированным до сих пор. Это, как уточняет издание, всего на 6% ниже порога, при котором можно создать ядерное оружие.

В настоящий момент Иран, по мнению издания, возможно, находится на грани создания для Запада очередного крупного глобального кризиса.

Кроме того, подобное развитие событий также увеличивает риск серьёзной конфронтации между Ираном и его «заклятым врагом» Израилем, который рассматривает ядерную программу Тегерана как экзистенциальную угрозу.

Тель-Авив подозревают в том, что в последние годы он произвёл серию «хирургически точных» ударов по иранским ядерным объектам с целью замедлить иранскую оружейную программу.

Иран, который отрицает информацию о его планах по созданию ядерного оружия, до сих пор настаивал на том, что центрифуги на его ядерных объектах способны обогащать уран только до 60%-ного уровня чистоты.

Тегеран возобновил работу на своих ядерных объектах после того, как администрация Дональда Трампа вышла из ядерной сделки эпохи Барака Обамы, которая ослабляла санкции против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, напоминает The Daily Telegraph.


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