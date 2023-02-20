 

Уже возбуждено дело: на мужа разбитой раком Заворотнюк объявили охоту

20.02.2023, 15:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

52-летний фигурист
и тренер Петр Чернышев со всех сторон оберегает свою жену. Анастасия Заворотнюк
уже долгие годы борется со страшным заболеванием — раком головного мозга.
Лечение актриса проходит в частной московской клинике. Сейчас она как раз
проходит очередную терапию.

Судя по всему,
муж Анастасии Заворотнюк регулярно навещает супругу. Во всяком случае об этом
говорит большой штраф, вменяемый Чернышеву. Судебные приставы объявили охоту на
спортсмена за неуплаченные счета за парковку прямо рядом с больницей. Там как
раз и находится актриса.

По данным журналистов,
счета уже превышают 90 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”. Уже возбуждено исполнительное производство, которое возможно уже вступило в силу. Беспечность любимого мужчины Заворотнюк
обходится ему в серьезную копеечку. Поклонники бьют тревогу — неужели финансы
совсем не заботят мужчину? Лечение Анастасии сложное и очень дорогое.

Профессор Петр
Чумаков поделился своими прогнозами на будущее актрисы. По мнению Чумакова,
большой победой для Анастасии Заворотнюк будет просто сохранение жизни. Профессия,
речь и даже мобильность — это все вторичные факторы после операции на мозге и
тяжелого состояния на протяжении нескольких лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.22 / Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

21.10.22 / Фонд «Победа» Беглова не смог собрать все необходимое для призывников из Петербурга – СМИ

22.09.22 / Виктор Медведчук возглавит украинское подразделение Russia Today

07.02.23 / Посол Шри-Ланки заявил, что Москва и Коломбо открыты для переговоров о топливном кредите

25.01.23 / Мнение: Кадыров в Большом, критик осознал

19.08.20 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

20.04.22 / Режиссер фильма “Стикер” о том, как его фильм посмотрел Эрик Робертс: “Он назвал его современной “Красоткой”

25.12.22 / Что делать?! Хоть разорвись – Личное мнение

28.12.22 / «Мы бы сразу же отправили войска в зону конфликта» — в Польше поддержали предложение Киева по исключению России из СБ ООН

13.04.21 / Скандалы: Крупный бизнес эвакуирует валюту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика