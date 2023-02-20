Уже возбуждено дело: на мужа разбитой раком Заворотнюк объявили охоту

52-летний фигурист

и тренер Петр Чернышев со всех сторон оберегает свою жену. Анастасия Заворотнюк

уже долгие годы борется со страшным заболеванием — раком головного мозга.

Лечение актриса проходит в частной московской клинике. Сейчас она как раз

проходит очередную терапию.

Судя по всему,

муж Анастасии Заворотнюк регулярно навещает супругу. Во всяком случае об этом

говорит большой штраф, вменяемый Чернышеву. Судебные приставы объявили охоту на

спортсмена за неуплаченные счета за парковку прямо рядом с больницей. Там как

раз и находится актриса.

По данным журналистов,

счета уже превышают 90 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”. Уже возбуждено исполнительное производство, которое возможно уже вступило в силу. Беспечность любимого мужчины Заворотнюк

обходится ему в серьезную копеечку. Поклонники бьют тревогу — неужели финансы

совсем не заботят мужчину? Лечение Анастасии сложное и очень дорогое.

Профессор Петр

Чумаков поделился своими прогнозами на будущее актрисы. По мнению Чумакова,

большой победой для Анастасии Заворотнюк будет просто сохранение жизни. Профессия,

речь и даже мобильность — это все вторичные факторы после операции на мозге и

тяжелого состояния на протяжении нескольких лет.