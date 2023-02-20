“Узаконить отношения”: Женатого Джигурду тащат под венец вопреки свирепствующей Анисиной

Отношения у скандально известного музыканта с Мариной Анисиной были бурными. Больше десяти лет они прожили в браке и внезапно объявили о разводе, причем причины были постоянно разные. Одна из них заключалась в том, что фигуристка свирепствовала из-за выходок супруга, даже обвинив его в насилии! Потом, правда, заявление на расторжение брака забрала, но Никита Джигурда вновь возобновил процесс.

В итоге случилось официальное расставание, но не надолго: в феврале 2021-го года они снова поженились, а после стали говорить, что развод был на самом деле спланирован. Несмотря на то, что певец направо и налево трубит о любви к своей супруге, в его сердце, кажется, нашлось место для другой женщины. Уж слишком часто он проводит время в компании грудастой девушки – начинающей певицы Ирэн Волынской.

Не так давно, к слову, их ловили в ресторане за поцелуями. Также красотка подбадривала своего возрастного поклонника Никиту Джигурду во время съемок патриотического клипа. И, кажется, блондинка настроена очень серьезно! Певица Милу рассказала, что ее подруга Ирэн уже мысленно тащит под венец женатого певца.

И, очевидно, вопреки Марине Анисиной, статус которой в этой истории ее, видимо, не волнует.

“Она хочет узаконить отношения и в честь этого готовят мероприятие. Волынская обратились к личному психологу Никиты Джигурды Людмиле Галактионовой для советов”, – рассказала Милу в разговоре с “Дни.ру”.