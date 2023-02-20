Адвокат по правам человека раскрывает, когда в России появится цифровой код

Председатель российского Совета по правам человека (СПЧ), развил идею защиты прав граждан в цифровой среде. Киберугрозы постоянно растут. Об этом в беседе с “Парламентской газетой” заявил член Совета Игорь Ашманов (специалист по системам искусственного интеллекта).

По его словам, текст был разослан во все заинтересованные ведомства. “Мы сделаем все возможное для его быстрого внедрения, однако кто-то должен проконтролировать законодательный процесс. Он должен начаться в новом году. Возможно, он даже будет завершен”, – Ашманов заявил, что конечным результатом может быть не один цифровой код. Вместо этого он может стать сборником правовых документов, регулирующих некоторые вопросы, связанные с цифровыми правами. Цифровой кодекс позволит гражданам отказывать чат-ботам или отклонять рекомендации интернет-магазинов, пояснил он. Он также сообщил, что документ охватывает вопросы регулирования и защиты искусственного интеллекта, а также защиты личной информации.

Предложение Федеральной антимонопольной службы по антимонопольному регулированию в поисковых системах и социальных сетях ранее было поддержано Государственной Думой.