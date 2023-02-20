Зеленский назвал важными и полезными переговоры с Байденом в Киеве
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Переговоры с президентом США Джо Байденом в Киеве были плодотворными и очень важными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что результаты переговоров можно будет «увидеть на поле боя», передает РИА «Новости».
По словам Зеленского, нынешний визит Байдена – самый важный за всю историю отношений между США и Украиной.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оба президента довольны разговором. Он также назвал визит Байдена историческим и заявил, что атмосфера была максимально доверительная и душевная.
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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