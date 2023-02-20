Зеленский назвал важными и полезными переговоры с Байденом в Киеве

Переговоры с президентом США Джо Байденом в Киеве были плодотворными и очень важными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что результаты переговоров можно будет «увидеть на поле боя», передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, нынешний визит Байдена – самый важный за всю историю отношений между США и Украиной.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оба президента довольны разговором. Он также назвал визит Байдена историческим и заявил, что атмосфера была максимально доверительная и душевная.

Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

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