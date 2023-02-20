ФК «Базель»: Приносим извинения за инцидент с россиянином

«Базель» извинился перед сыном пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенал» Артемом Овсянниковым за избиение болельщиками на стадионе, сообщили в пресс-службе швейцарской команды.

В пресс-службе «Базеля» сообщили, что приносят извинения за инцидент в игре против «Серветта» выразили надежду на то, что с Овсянниковым все в порядке, передает РИА «Новости». По словам клуба, проблема была в том, житель России снимал на фансекторе, чего очень не любят местные болельщики, а не в том, что он говорили по-русски.

«Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности осведомлена об этом происшествии и проведет дальнейший анализ совместно с полицией. Мы были бы рады пригласить вас на другую игру по вашему выбору», – заявили в «Базеле».

Ранее сын пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенал» Артем Овсянников сообщил, что был избит на стадионе швейцарского «Базеля».

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