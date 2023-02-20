Много кофе, мало молока: 5 питьевых привычек, которые мешают поддерживать давление в норме

С возрастом у многих появляются проблемы с давлением. Повышенное давление, или гипертония, опасно риском болезни Альцгеймера, инсульта и пр. Здесь необходимо подключать медикаментозную помощь. Но ее будет мало, если вы кардинально не измените образ жизни, включая контроль веса, регулярные занятия посильными идами спорта, качественный сон, снижение стресса, отказ от пагубных привычек. Кроме того, внимательное отношение к еде и напиткам, которые вы потребляете, может сыграть важную роль в регулировании давления.

Слишком много алкоголя

Если вы боретесь с высоким давлением, нужно ограничить количество потребляемого алкоголя. По словам специалистов, употребление более 3 напитков в день может временно повысить давление, а регулярное употребление повлечет за собой уже хронические проблемы.

Сахаросодержащие напитки

По словам диетологов, употребление чрезмерно сладких изначально напитков, таких как газировка или соки с добавленным сахаром, может негативно повлиять на уровень давления.

Такие напитки даже на самом деле быть опасны для большинства гипертоников. По этой причине нужно стараться избегать пакетированных соков из ближайшего магазина, которые все так любят. Большинство из них содержат много сахара, который не мешает выработке “вредного” холестерина и повышает риск диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Поговорим об энергетиках

Еще одна распространенная привычка, которая негативно может повлиять на самочувствие и вероятность гипертонии, — это регулярное употребление так называемых энергетических напитков. Недавние исследования подтвердили, что они могут провоцировать появление гипертонии. Все дело в том, что кофеин в энергетических напитках провоцирует немедленное повышение давления. Ежедневное их употребление может привести к крайне высоким показателям, которые будут сохраняться длительное время. Стоит заметить, что энергетические напитки категорически запрещено совмещать со спиртным.

Мало молока

Это может показаться странным, но молоко на самом деле является полезным напитком при артериальном давлении.

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Исследования показывают, что риск высокого давления снижается, если вы пьете больше молочных продуктов. Таким образом, вы потеряете это преимущество, если не будете пить молоко. Старайтесь потреблять 2-3 порции молочных продуктов каждый день. Эта рекомендация справедлива как для мужчин, так и для представительниц прекрасного пола.

Много кофе

Наконец, употребление нескольких чашек кофе в сутки может негативно отразиться на вашем самочувствии и только повысить риск гипертонии.

Напитки, содержащие кофеин (например, крепкий черный чай, кофе, энергетические напитки и сладкая газировка) могут повышать давление. Ученые до сих пор точно не могут обозначить, почему так происходит. Однако недавние исследования показали, что потребление кофеина все же вызывает существенное повышение давления.

Данный эффект от кофеина носит краткосрочный характер. Своеобразный побочный эффект от принятия кофеина может продолжаться несколько минут или дольше. Все зависит от совокупности факторов, в том числе от того, как часто человек потребляет напитки с кофеином и сколько именно их выпивает.

Если вы любите кофе, но показатели давления периодически выходят за пределы нормы, возможно, вам не нужно полностью отказываться от него. Тем не менее сначала поговорите со своим врачом о допустимой норме.

Вместо заключения

Представленные в сегодняшней статье советы на самом деле эффективны в отношении людей, которые страдают гипертонией или находятся в так называемой группе риска. Если их придерживаться, у вас получится держать давление в норме.