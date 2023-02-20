Скандинавский балаяж – трендовое окрашивание 2023: разновидности на разные волосы и техника модного мелирования

В 2023 году скандинавское мелирование стало одним из самых популярных вариантов для тех, кто хочет придать своей прическе свежий и современный вид. Эта техника окрашивания волос возникла в Скандинавии. И хорошо, что она стала популярна во всем мире. Она заключается в окрашивании волос в светлые или платиновые цвета, которые имитируют естественные тона волос жителей скандинавских стран. Чтобы освежить стрижку и сделать ее более эффектной, рекомендуется добавить к основному цвету несколько светлых прядей.

Плюсы и минусы скандинавского балаяжа

Основным положительным эффектом этого тонирования является его универсальность. При скандинавском мелировании можно использовать разные оттенки красок, применять любую технику окрашивания. Также можно подобрать выигрышный вариант к любому типу внешности и стрижки.

Еще некоторые плюсы скандинавского балаяжа:

Безопасность. Тонирование не навредит волосам, так как оно делается на отдельных прядях. Легкость в проведении процедуры. Мелирование можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Хорошая маскировка седины. Тонирование освежает прическу и отлично маскирует седые пряди. Балаяж зрительно добавляет объема и густоты тонким волосам. Скрывает недостатки внешности. Если на коже есть мелкие морщинки или покраснения, мелирование скрывает эти недостатки и делает овал лица правильнее.

У скандинавского мелирования есть и некоторые недостатки:

Тонировать длинные густые или кудрявые волосы достаточно долго и утомительно. Стоимость услуги в популярных салонах высокая. Самостоятельно трудно подобрать нужные участки для мелирования. Процедура имеет противопоказания: беременность, кормление грудью. Также не рекомендуется делать мелирование раньше, чем через месяц после химической завивки и окрашивания волос естественными красителями (хной, басмой).

Техника выполнения скандинавского балаяжа

Техника универсальна для любого типа волос, надо только правильно подобрать тон и тип краски в зависимости от оттенка и типа обрабатываемых волос.

Процесс окрашивания:

На влажные волосы надевают специальную шапочку и сразу готовят нужный состав для мелирования (смотреть инструкцию на упаковке с краской). При помощи крючка достают тонкие пряди волос для колорирования. В итоге получается переливающийся эффект по всей прическе. Краску наносят на эти локоны и оставляют ее высыхать на открытом воздухе. Время выдержки краски на волосах зависит от ее состава и обычно указывается в инструкции. Смывают средство обычным шампунем, после этого наносят бальзам для волос. Для светлых волос после процедуры рекомендуется проводить тонирование локонов, чтобы потом не появился желтый оттенок. На пряди наносят тональное средство и выдерживают его 20 минут.

Скандинавский балаяж легко применять в домашних условиях на волосах короткой длины. Для обладательниц кудрявых и длинных волос рекомендуется окрашивание волос в специальных салонах. Хотя чаще всего мелирование выполняют на темных волосах, в 2023 году тонирование светлых локонов приобретает все большую популярность.

Скандинавское мелирование на коротких волосах

В предыдущие годы скандинавское мелирование ассоциировалось в основном с длинными волнистыми волосами. Однако в 2023 году скандинавский балаяж все чаще будет появляться на коротких волосах, особенно на стрижках «боб» и «пикси». Мелирование на коротких волосах может создать очень интересный эффект текстуры и глубины прически.

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Мелирование на темных волосах

Эта техника известна как «обратный балаяж» или «обратное выметание». Она заключается в окрашивании темных волос в светлые или платиновые тона на концах локонов. Это создает контрастный эффект, а прическа выглядит очень ярко и современно.

Блики на кудрявых волосах

Эта техника выполняется на вьющиеся волосы, чтобы создать эффект света и тени. Этот прием подчеркивает локоны и делает их более четкими. Тонирование для кудрявых волос обычно имеет более мягкие тона, чем скандинавское мелирование для прямых волос.

Мелирование на длинных прямых волосах

Хотя скандинавское мелирование будет все чаще встречаться на разных типах волос, в 2023 году оно останется популярным и на длинных прямых волосах. Эта техника выполняется на всех волосах для создания легкого и блестящего эффекта, который очень подходит длинным волосам.

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Эти пастельные оттенки создают очень нежный и романтичный эффект прическе. Они также идеально подходят для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и смелое. Чтобы цвет оставался ярким, важно использовать специальные средства для окрашенных волос или регулярно подкрашивать их в салоне.

Скандинавское мелирование на прическе в стиле гранж

Стиль гранж снова в моде, это находит свое отражение и в скандинавском мелировании. В этом случае тонирование делается на темных или каштановых волосах. При этом создается эффект контраста, очень яркий и оригинальный.

Мелирование на прическе с челкой

Этот тренд идеален для тех, кто хочет обновить образ, не меняя кардинально свой стиль. Скандинавские блики в волосах с челкой делаются на прядях, обрамляющих лицо. Создается легкий и блестящий эффект, который очень эффектно смотрится.

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Балаяж на волосах с темными корнями

В 2023 году скандинавский балаяж будет все чаще появляться в волосах с темными корнями, это позволяет создать очень интересный эффект контраста. В этом случае мелирование делается на прядях, обрамляющих лицо, и на концах локонов. Корни волос оставляют естественными. Этот стиль идеально подходит для тех, кто не хочет регулярно подкрашивать волосы в салоне.

Мелирование на волнистых волосах

Скандинавское мелирование будет все чаще появляться на волосах с естественными локонами. Этот стиль идеально подходит для тех, кто хочет освежить свою прическу.

Заключение

В 2023 году скандинавские акценты станут очень популярным трендом в мире красоты. Есть много разных вариантов, от теплых пастельных тонов до самых темных оттенков. Самое главное – найти стиль, который лучше всего подходит вашему характеру и образу жизни. Если у вас есть сомнения, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным парикмахером. Это лучший совет, который поможет вам добиться желаемого результата.