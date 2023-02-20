 

Новая детская поликлиника на Полярной улице оснащена самым современным медицинским оборудованием – Собянин

20.02.2023, 13:50, Разное
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Площадь новой поликлиники в четыре раза больше старой. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

В пятиэтажном здании расположился второй филиал детской поликлиники №110. В медучреждении установили современное оборудование: цифровой рентген-аппарат, технику для отоларинголога и офтальмолога, УЗИ экспертного класса. Также организованы кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры.

“Медпомощь в комфортных условиях теперь получают больше 16 тыс. детей и подростков”, – сообщил Собянин.

На прошлой неделе мэр Москвы открыл новую детско-взрослую поликлинику в районе Свиблово. Медпомощь в ней будут получать около 65 тысяч человек.

Рабочие места персонала подключили к системе ЕМИАС. Для врачей и медсестер организовали комфортные места отдыха.

По словам Собянина, в течение ближайших нескольких лет в городе построят 23 поликлиники. Девять медучреждений уже готовы.

Помимо строительства новых поликлиник, в столице реконструируют устаревшие здания медучреждений. Программа включает 200 объектов. Полностью она завершится уже в этом году.

О крупнейших проектах Москвы в сфере медицины мэр рассказал на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным. Градоначальник сообщил о реконструкции поликлиник, внедрении искусственного интеллекта и нового стандарта оказания медпомощи, строительстве флагманских скоропомощных комплексов. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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