“Я плачу”: любимая женщина застукала Гордона с Барановской

Программа “Мужское

Женское” на Первом канале быстро завоевала любовь телезрителей. Жизненные

истории, увлекательные сюжеты и, конечно, сочувствующие ведущие — вот три кита популярности

проекта. Но каким образом Александру Гордону и Юлии Барановской удается

оставаться такими сопереживающими в каждом кадре?

Ответ пришел от бывшей

жены соведущего Кати Гордон. Оказывается, любимая женщина однажды заявилась на

съемочную площадку и застукала Гордона с Барановской за интересным занятием.

Прямо в студии телепрограммы Александр сидел с бутылкой. Звездная юрист была в

шоке, что коллеги вторят пагубной привычке ведущего.

Не осталась в

стороне и Юлия Барановская. Она пыталась закрыть дверь перед носом Кати, но женщина

все равно прорвалась и все увидела. Гордон не может сдержать своих эмоций при

виде привычки, убивающей здоровье и талант любимого Александра.

“Я плачу по

самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его”, — поделилась

эмоциями экс-жена Александра Гордона.

Напомним, что

пара провела вместе семь лет. По словам Гордон, все это время она “воевала

с бутылкой”.