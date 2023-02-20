 

“Я плачу”: любимая женщина застукала Гордона с Барановской

20.02.2023, 13:50, Разное
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Программа “Мужское
Женское” на Первом канале быстро завоевала любовь телезрителей. Жизненные
истории, увлекательные сюжеты и, конечно, сочувствующие ведущие — вот три кита популярности
проекта. Но каким образом Александру Гордону и Юлии Барановской удается
оставаться такими сопереживающими в каждом кадре?

Ответ пришел от бывшей
жены соведущего Кати Гордон. Оказывается, любимая женщина однажды заявилась на
съемочную площадку и застукала Гордона с Барановской за интересным занятием.
Прямо в студии телепрограммы Александр сидел с бутылкой. Звездная юрист была в
шоке, что коллеги вторят пагубной привычке ведущего.

Не осталась в
стороне и Юлия Барановская. Она пыталась закрыть дверь перед носом Кати, но женщина
все равно прорвалась и все увидела. Гордон не может сдержать своих эмоций при
виде привычки, убивающей здоровье и талант любимого Александра.

“Я плачу по
самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его”, — поделилась
эмоциями экс-жена Александра Гордона.

Напомним, что
пара провела вместе семь лет. По словам Гордон, все это время она “воевала
с бутылкой”.


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