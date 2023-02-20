 

Российские власти выделили 5 млрд рублей на киберспортивный турнир “Игры будущего”

20.02.2023, 13:45, Разное
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В 2023 году киберспортивный турнир “Игры будущего”, который пройдет в Казани, получит 1,8 миллиарда рублей. В следующем году он получит почти в два раза больше. По сообщению ТАСС, об этом сказал Михаил Мишустин (премьер-министр России).

Теперь поговорим о подготовке к Играм будущего, международному турниру совершенно нового формата. В этом году государство выделит на эти цели из федерального бюджета почти 1,8 миллиарда рублей. В следующем году эта сумма будет почти в два раза больше. Мишустин заявил, что в проекте участвуют и частные инвестиции.

В 2024 году состоятся первые Игры будущего. Турнир будет включать в себя традиционные и киберспортивные элементы, а также современные технологии. В нем примут участие около 2 000 человек из более чем 200 стран. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, заявил ранее на заседании кабинета министров, что информация уже направлена более чем в 100 стран, из которых 29 подтвердили свою заинтересованность.25 миллионов пойдут на призовой фонд турнира “Игры будущего”.


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