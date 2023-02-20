 

Овчинский: Монолитные работы начали строители бизнес-центра в Хорошево

20.02.2023, 13:45, Разное
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Владислав Окчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, заявил, что застройщик начал строительство монолитного бизнес-центра, расположенного на северо-западе столицы, в рамках программы создания рабочих мест.

В рамках программы по стимулированию создания новых рабочих мест ГКФ построила 24-этажное здание в районе Хорошево-Мневники. По словам Овчинского, которые приводит пресс-служба МАПП, объем инвестиций в проект составит 7,4 миллиарда рублей. Это позволит создать почти 1,7 тысячи новых рабочих мест. Площадь офисных центров составит более 70 000 квадратных метров. Около половины будет использоваться компаниями, связанными с ФСК, а оставшаяся часть будет занята преимущественно арендаторами.

В здании также будет оборудована подземная парковка на 300 машиномест. Сергей Пшеничников (директор по развитию коммерческой недвижимости FCF Group) заявил, что бизнес-центр является частью крупных проектов комплексного освоения территории вокруг жилого комплекса. Сюда входит строительство магазинов и объектов общественного питания.

В 2020 году город запустил программу по созданию рабочих мест для застройщиков многоквартирных домов. Город снизит плату для застройщиков, желающих вновь оформить землю под жилищное строительство. Он также предоставляет преференции. Застройщики обязаны предоставлять места для трудоустройства, например, промышленные или социальные объекты, логистические комплексы или гостиницы. Это делается в обмен на строительство квартир.


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