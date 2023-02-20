NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи Украине

Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

По данным издания, Байден говорил советникам, что поездкой на Украину именно в эти даты, «хотел показать союзникам, что Белый дом будет и дальше помогать Киеву, передает РИА «Новости».

Визит американского президента был организован тайно из соображений безопасности.

В ходе визита Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов, который будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы, комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

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