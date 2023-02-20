 

Правящая партия Грузии отказалась ехать в Киев 24 февраля

20.02.2023, 13:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правящая «Грузинская мечта» отказалась направить делегацию в Киев 24 февраля из-за недовольства отношением украинских властей к Грузии, сообщил депутат Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы получили приглашение, но отказались, так как с Украиной не осталось пространства для дипломатических отношений», – сказал он.

Депутат правящей партии Грузии обвинил в этом «высоких лиц Украины».

«Высокие украинские лица призывают нашу страну открыть второй фронт, называют бывшего президента Михаила Саакашвили политзаключенным. Я думаю, это не оставляет пространства для дипломатических отношений», – сказал Ираклий Заркуа.

«Мы поддерживаем народ Украины и делаем все возможное на всех уровнях. Мы рискнули сделать против РФ то, что не сделали многие страны Европы», – напомнил он.

24 февраля в Тбилиси пройдет митинг солидарности с Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Глава ВОЗ – без равного доступа к вакцинам во всём мире пандемию не остановить

17.02.22 / В Кремле подтвердили запросы Украины на встречу Путина и Зеленского, но не понимают зачем

13.12.21 / Эксперты пояснили, как шпионские программы следят за пользователями смартфонов

25.01.21 / Синоптики рассказали о погоде в столице

01.07.20 / Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

07.06.21 / Первые гранты «Тавриды» получили шесть российских регионов

15.11.21 / Специалисты «Касперского» рассказали, какие приложения лучше удалить со смартфона

24.08.21 / СК приступил к проверке данных о сливе химикатов в Самарской области

12.08.20 / В Сингапуре начались испытания созданной с участием США вакцины от COVID-19

05.02.21 / «Яндекс.Маркет» превращается из агрегатора в торговую площадку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика