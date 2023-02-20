Правящая партия Грузии отказалась ехать в Киев 24 февраля

Правящая «Грузинская мечта» отказалась направить делегацию в Киев 24 февраля из-за недовольства отношением украинских властей к Грузии, сообщил депутат Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы получили приглашение, но отказались, так как с Украиной не осталось пространства для дипломатических отношений», – сказал он.

Депутат правящей партии Грузии обвинил в этом «высоких лиц Украины».

«Высокие украинские лица призывают нашу страну открыть второй фронт, называют бывшего президента Михаила Саакашвили политзаключенным. Я думаю, это не оставляет пространства для дипломатических отношений», – сказал Ираклий Заркуа.

«Мы поддерживаем народ Украины и делаем все возможное на всех уровнях. Мы рискнули сделать против РФ то, что не сделали многие страны Европы», – напомнил он.

24 февраля в Тбилиси пройдет митинг солидарности с Украиной.

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