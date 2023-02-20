Международный исторический суд в Калининграде признал Джорджа Вашингтона индейцем, родившимся на территории Британской империи

В ответ на признание художников Ивана Айвазовского и Ильи Репина украинцами, исторический суд в Калининграде вынес решение о признании Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона и других отцов-основателей США индейцами, рождёнными на территории Британской империи.

Суд рекомендовал Минпросвещения и Минкульту изображать этих исторических деятелей в народных индейских костюмах.

В определении судья Ефима Салагина сказано, что территория, на которой расположены современные США, в XVI-XVIII веках «была незаконно оккупирована Британской, Французской, Испанской и Голландской империями вопреки». Коренным народом на ней считаются североамериканские индейцы, а единственными национальными языками – кечуа, гуарани и аймара.

Согласно постановлению судьи Ефима Салагина, все уроженцы этих земель отныне объявляются индейцами, а так называемая «Война за независимость США» отныне трактуется как «освободительная война индейского народа за право на самоопределение».

– Национальность определяется по территориальному признаку – это стандарт, принятый во всём мире, – объяснил судья. – Таким образом, в Америке живут индейцы, на Британских островах – кельты, в Польше – евреи, и так далее. Если Айвазовский украинец по рождению, то и Вашингтон, родившийся в дельте реки Потомак – коренной апач.

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