 

Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова

20.02.2023, 12:27, Разное
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Олимпийский чемпион еще в начале января попал в больницу. Пневмония с гриппом, сепсис и интоксикация – все это вынудило медиков положить звездного пациента в реанимацию и экстренно начать лечение. На фоне ухудшений Романа Костомарова подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Потом по прессе пронеслась новость о начале некроза, а после о том, что спортсмен якобы пережил ампутацию конечностей. По данным СМИ, он лишился левой стопы, пятки и нескольких пальцев на правой, а также кистей. Мать звезды опровергла информацию об операции на руках, однако в отношении ног не сказала ни слова.

Врачи, вероятно, полагали, что некроз будет самым страшным на пути к выздоровлению для Романа Костомарова. И, если верить комментариям всевозможных экспертов, на отчаянный шаг в виде ампутации медики пошли, чтобы сохранить жизнь звезде. Однако они все же пока не смогли спасти фигуриста, ведь, по новым данным, у него начались другие проблемы – не справляются легкие, забиваются сосуды, а тело отекает.

В разговоре с журналистами очередной эксперт Анна Коробкина предположила, что другие органы работают на пределе потому, что произошла большая потеря строительного белка организма. “Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность”, – предположила врач. Как пишет Пятый канал, не исключен и такое развитие событий, при котором у Романа Костомарова начнется отек мозга.


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