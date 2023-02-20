 

Слуцкий обсуждает работу с Ираном над единой цифровой валютой

20.02.2023, 12:23, Разное
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По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), до конца года может быть создана единая цифровая валюта с Ираном. Это многообещающий шаг в правильном направлении.

Валерий Гартунг (глава комитета Госдумы по защите конкуренции) ранее рассказал РИА Новости, что РФ и Иран обсуждают создание единой цифровой валюты для облегчения международных платежей. Этот вопрос был поднят в контексте визита делегации Госдумы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным в Иран в январе. Возможно, к концу года удастся выйти на этап реализации. Но это перспективное направление”. заявил Слуцкий, когда Слуцкого спросили, на каком этапе находится создание единой цифровой валюты. По его словам, эта идея “более чем своевременна”.

Алексей Дедов, посол РФ в Тегеране, рассказал РИА Новости ранее в феврале этого года, что РФ изучает возможность использования цифровых валют для облегчения экспортно-импортных операций. Он заявил, что “рабочая стадия” этого процесса все еще продолжается и нуждается в экспертном анализе, а также в создании правовой базы.


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