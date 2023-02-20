 

По данным АЕБ, многие европейские предприятия все еще находятся в России

20.02.2023, 12:23, Разное
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Хотя СМИ в основном пишут об уходе западных компаний из России, в РФ по-прежнему много европейских фирм, считает Тадзио Шиллинг (генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ).

Он заявил, что хотя новости об уходе российских компаний из РФ доминируют в заголовках, “в РФ по-прежнему много европейских предприятий”. “Особенно в тех секторах, которые в меньшей степени затронуты санкциями и другими вопросами, связанными с кризисом”, – генеральный директор АЕБ подчеркнул, что наша задача как ассоциации – помочь им пережить кризис. Он заявил, что не знает, какова точная цифра, но это не имеет значения.

Шиллинг сказал: “Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу заверить вас, что за каждым отъездом стоит множество печальных историй. Каждый отъезд – это не только экономические потери, но и влияние на человеческие отношения. Потому что тесные человеческие связи для российского бизнеса всегда были важной частью его успеха”.


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