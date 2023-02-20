Источник: Турция и Россия могут обсудить сделку по зерну в ближайшем будущем

Источник, близкий к переговорам по зерновой сделке, сообщил, что Турция и РФ могут обсудить сделку по зерну на высшем уровне в ближайшее время. Однако дата пока не называется.

Между лидерами установились доверительные отношения. Лидеры постоянно обсуждают тему зерновых сделок и делают предложения. По словам собеседника агентства, это одна из возможностей того, что лидеры могут затронуть эту тему на переговорах. Источника спросили о сроках проведения этих переговоров, и он ответил, что не располагает данными.

Зерновое соглашение, подписанное представителями России, Турции и Украины 22 июля 2022 года, позволяет экспортировать украинское зерно и продовольствие в Черное море, начиная с трех портов, включая Одессу. Координация движения судов возложена на Объединенный координационный центр в Стамбуле. Хотя срок действия соглашения истекал 18 ноября 2022 года, оно может быть автоматически продлено на 120 дней до 18 марта, если ни одна из сторон не будет возражать. Хотя Министерство иностранных дел РФ заявило, что возражений не поступало, оно отметило, что РФ допускает технические продления “Черноморской инициативы”, которая позволяет украинской стороне экспортировать зерно из Украины без изменения объема или условий.

Эта зерновая сделка является частью более крупного пакета, который также включает разблокирование российского экспорта продовольствия и удобрений – Москва отметила, что именно это и не было сделано. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.