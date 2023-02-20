Идеально гладкий маникюр: зачем использовать уксус для ухода за ногтями

Уксус является очень эффективным не только в качестве ингредиента для приготовления блюд, но и поистине универсальным средством для широкого использования. Исключением не является и уход за ногтями, и об этом пойдет речь в данной статье.

Польза

Ее невозможно преувеличить, поскольку уксус обладает множественными положительными качествами. В нем присутствуют витамины А, В, С и Е. А также магний, натрий и кальций, укрепляющие ногтевую пластину. В списке плюсов находится защита от заболеваний, борьба с микробами и идеальное отбеливание.

Способы использования уксуса

Можно брать обычный или яблочный уксус и использовать его в зависимости от цели назначения. К примеру, протирание непосредственно перед маникюром поможет обезжирить ногтевую пластину, в результате чего лак ляжет равномерным слоем и будет держаться намного дольше.

Можно укрепить ногти и сделать их блестящими и гладкими, благодаря регулярным ванночкам. На стакан теплой воды понадобится две столовые ложки уксуса и щепотка лимонной кислоты. Длительность процедуры составляет 10-15 минут, после чего раствор смывается. Ванночки рекомендуется делать дважды в неделю.

Уксус можно использовать в качестве осветляющего средства. Особо это актуально после приготовления пищи, когда ногти случайно окрасились в цвет ингредиентов. Также можно использовать уксус, если ногти по какой-то причине пожелтели (в этом случае не забудьте проконсультироваться со специалистом).

Уксус может заменить средство для снятия лака с ногтей, если флакончик неожиданно оказался пустым.