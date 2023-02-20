Одиноких Овнов ожидает судьбоносное знакомство: любовный гороскоп на третью неделю февраля

Большинство астрологов сходится во мнении, что энергетика планет в последние дни оставляет желать лучшего. Конец зимы совершенно точно окажется не самым благоприятным временем для любовных приключений и романтики. Если вы планировали укрепить существующие отношения, то вам придется сильно постараться. Более подробную информацию о том, что принесет период с 20 по 26 февраля, читайте в нашем еженедельном любовном гороскопе.

Овен

Одинокий Овен – один из немногих знаков зодиака, кому относительно повезет на любовном фронте – его ожидает судьбоносное знакомство с представителем противоположного пола. Впрочем, не стоит торопить события, иначе человек может резко переключить свое внимание на другой объект симпатии. Семейным Овнам предстоит столкнуться с проблемами во взаимоотношениях со второй половинкой. Астрологи советуют не провоцировать скандалы, ведь любая ссора может обернуться расставанием. Постарайтесь поставить себя на место партнера и принять его точку зрения, даже если она кажется вам неверной.

Телец

Поиски второй половинки не принесут тельцам успеха в третью неделю февраля, поэтому следует уделить внимание профессиональной сфере деятельности или здоровью. Если вы продолжите показывать равенство в общении с окружающими, то рано или поздно сможете получить внимание сразу нескольких потенциальных партнеров, однако завоевать их сердце получится далеко не сразу. Принимайте только те решения, на которые вам указывает интуиция – шестое чувство вас не подведет, если вы обратитесь к нему с ответственный момент.

Близнецы

Несмотря на то, что представители знака находятся под покровительством Венеры – планеты любви – им не удастся добиться особых успехов в личной жизни. Причиной тому послужит негативный настрой Близнецов, который будет преследовать их после неудачного завершения одного из важных проектов. Тем не менее, если вы сможете найти в себе силы, чтобы начать смотреть в будущее с оптимизмом, то сможете добиться определенных успехов в любви. Удачными инструментами для налаживания отношений с партнером окажутся социальные сети или сайты знакомств, ведь во время общения по переписке у вас будет время подумать над ответом.

Рак

Раку рекомендуется отложить на некоторое врем любые дела, связанные с романтикой и сосредоточиться на саморазвитии. В первую очередь постарайтесь обрести уверенность в собственных силах, а также научитесь самоконтролю, ведь отсутствие этого важного навыка может сыграть с вами злую шутку во время общения с потенциальным партнером. Также не стоит забывать, что ключ к очарованию второй половинки заключается в инициативности, так что не стоит бояться сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку.

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Лев

Семейным Львам настоятельно рекомендуется прекратить поиск недостатков в партнере и сосредоточиться на самопознании. Важно понимать, что в большинстве случаев проблемы в отношениях возникают по вине как женщины, так и мужчины. Вместо того, чтобы сваливать вину на вторую половинку, подумайте, как именно вы можете исправить текущую ситуацию и предотвратить ухудшение отношений в будущем. Также не стоит забывать, что ваше главное преимущество – это оптимистичный настрой. Если вы находитесь в поисках партнера, то просто сохраняйте уверенность в завтрашнем дне, и рано или поздно он появится.

Дева

Деве в ближайшую неделю потребуется защититься от манипуляторов, иначе она рискует наделать множество ошибок не по своей воле. Доверять незнакомцам в текущей ситуации – абсолютно недопустимая роскошь, поэтому ни в коем случае не рассказывайте свои тайны посторонним людям, особенно если они касаются ваших отношений со второй половинкой. Одиноким Девам звезды также не сулят ничего определенного – поиски спутника жизни не принесут результата, а признание в чувствах любимому человеку приведет к тому, что над вами будут насмехаться.

Весы

Развитая эмпатия может сыграть с Весами злую шутку в ближайшие 7 дней. Кто-то из недоброжелателей попытается вывести ваш разум из равновесия, пытаясь вызвать у вас сочувствие и переживания. Импульсивные поступки, громкие слова – все это приведет вас к одному результату – одиночеству. Чтобы избежать кризиса в отношениях, рекомендуется сохранять хладнокровие в любых возможных ситуациях. Ну, а если вы желаете поправить репутацию в обществе, дабы привлечь внимание потенциального партнера, то откажитесь от идеи доказать свою правоту окружающим – пусть о вас говорят не громкие слова, а молчаливые поступки.

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Скорпион

Скорпионам настоятельно не рекомендуется заводить новые отношения в ближайшую седмицу, иначе вы рискуете связать себя узами любви с партнером, который окажется корыстен в своих намерениях. А вот семейным представителям знака повезет больше остальных – отправившись в совместное путешествие вместе со второй половинкой, вы вновь разожжете огонь любви и страсти в ваших отношениях, а значит все проблемы останутся в прошлом. Главное – не забывайте в будущем тщательно обдумывать свои слова, прежде чем их сказать.

Стрелец

У Стрельцов в ближайшие дни может возникнуть желание поступить сгоряча – настоятельно рекомендуется не делать этого и взять под контроль эмоции, иначе вы рискуете допустить непоправимую ошибку, о которой будете долго сожалеть. Если одиноким представителям знака удастся найти человека, который будет проявлять к ним симпатию, то ни в коем случае не стоит торопить события. Прежде чем вступать в любовные отношения, узнайте своего партнера поближе, иначе вы рискуете узнать о некоторых негативных чертах характера партнера тогда, когда будет уже слишком поздно, чтобы расстаться.

Козерог

Для Козерога предпоследняя неделя февраля 2023 года окажется одной из самых непростых в плане любви. Семейных представителей знака ожидают любовная дилемма, из которой будет два выхода – очевидный и логичный. Что касается одиноких людей, то им стоит оставить любые попытки сблизиться с понравившемся человеком, поскольку это не приведет ни к чему, кроме разочарования. Вместо этого – сосредоточьтесь на духовных практиках, например, медитации – она поможет вам очистить разум от негативных мыслей и понять, где именно вы совершаете ошибку.

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Водолей

Если Водолеи не научатся доносить свои мысли до окружающих в спокойном темпе, а также слушать своего партнера, то с большой долей вероятности их ожидает расставание на этой неделе. Если же вы научитесь действовать в паре с партнером, то с 20 по 26 февраля вас ожидает весьма продуктивный период. Что касается одиноких представителей знака, то им следует воздержаться от построения отношений с малознакомыми личностями. Если же вы влюблены в вашего друга детства, то постарайтесь не торопить события – этому человеку может понадобиться время для того, чтобы осознать происходящее.

Рыбы

На этой неделе Рыбам предстоит часто встречаться с манипуляторами, поэтому не стоит забывать о наличии талисманов, которые обеспечат вам защиту от подобных личностей. В противном случае вы рискуете стать их жертвой, в результате чего отношения с текущим партнером дадут трещину, а ваша репутация в обществе значительно пострадает, из-за чего вы больше никогда не сможете завоевать внимание представителя противоположного пола. Если вы влюблены, то потерпите еще немного – сейчас не самое подходящее время, чтобы признаться в чувствах.