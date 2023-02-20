 

Новый полимер, моментально распадающийся на враждующие фракции, назвали в честь российской оппозиции

20.02.2023, 11:33, Разное
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Учёные из Базельского университета (Швейцария) изобрели полимер, который моментально распадается на множество фракций.

Многие из них начинают вступать друг с другом в реакции, сопровождающиеся выделением тепла и активным испарением.

Чтобы полимер начал распадаться, достаточно вынести его на солнечный свет или пошевелить. Также зафиксированы случаи самостоятельного начала процесса без внешних воздействий. Из-за такого поведения вещество назвали в честь российской демократической оппозиции.

– Мы рассчитываем, что это будет зачтено в качестве жеста поддержки и уважения, – сообщили в пресс-службе университета.

Разработчики признаются: они пока не знают, какие конструктивные применения могут быть у такого материала, но рассчитывают, что в будущем он непременно пригодится, хоть это пока и кажется «невероятным».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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