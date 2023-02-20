Россия начала прорабатывать контракты на поставку стрелкового оружия на Ближний Восток

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству проводит работу по заключению новых контрактов с иностранными заказчиками Ближнего Востока на поставку российского стрелкового оружия, сообщили в ведомстве на международной выставке вооружений IDEX-2023.

Уточняется, что в той части света к российскому стрелковому оружию всегда проявляли повышенный интерес, продолжаются исполнения ранее заключенных контрактов. Так, спецоперация РФ в Украине повысила интерес зарубежных партнеров к продукции военного назначения, передает ТАСС.

«Многие по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения», – отметили в ведомстве, подчеркнув, что на Ближнем Востоке в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности и ремонтопригодности военной продукции российского производства.

Кроме того, не меньший интерес иностранные заказчики проявляют к российским системам противовоздушной обороны. В ведомстве добавили, что техника ПВО РФ по праву считается лучшей в мире.

«Россия производит высококлассные системы ПВО всех типов – от ближнего радиуса действия до комплексов большой дальности», – заключили в федеральной службе.

Ранее холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» сообщил, что на выставку в Абу-Даби впервые будут продемонстрированы новые модульные прицелы с двухцветной подсветкой прицельного знака с режимом «день/сумерки/ночь.

Напомним, российский холдинг начал серийный выпуск первых в РФ гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения.

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